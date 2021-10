Changement de poteau de but: les médias disent que la capture de Covid à double vaxx est une bonne chose

par Chris Menahan, Libération de l’information :

Maintenant que les personnes complètement vaxxées remplissent les hôpitaux aux États-Unis et attrapent la covid à des taux plus élevés que les non vaccinés au Royaume-Uni, les médias ont décidé de changer le récit pour considérer la capture de covid comme une bonne chose.

Du Courrier-Mail :

Ne paniquez pas: attraper Covid après avoir été vacciné améliore l’immunité Si vous êtes complètement vacciné contre Covid, la prochaine étape pour améliorer votre immunité peut être d’attraper le virus.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Si vous êtes complètement vacciné contre Covid, la prochaine étape pour améliorer votre immunité peut être d’attraper le virus. #COVID19Aus https://t.co/ho2uPtk953 — Le Courier-Mail (@couriermail) 10 octobre 2021

Sue Dunlevy | 10 octobre 2021 – 4h00 Pendant 20 mois, nous nous sommes recroquevillés derrière des masques, nous nous sommes lavés avec un désinfectant pour les mains et nous nous sommes distanciés socialement pour éviter Covid – maintenant que la plupart des gens sont vaccinés, les experts nous disent que nous devons nous préparer à attraper le virus. Cela semble contre-intuitif, mais l’argument est que si vous êtes vacciné et attrapez Covid, il est peu probable que vous tombiez gravement malade ou irez à l’hôpital et que le virus renforcera encore votre immunité.

Il en est de même pour les non vaccinés.

Avec des blocages dans trois États en raison de la facilité dans les semaines à venir, l’expert en maladies infectieuses de l’Université nationale australienne, le professeur Peter Collignon et le professeur de l’Université de Newcastle, Nathan Bartlett, ont déclaré que les personnes entièrement vaccinées devaient changer leur attitude envers le virus. Préparez-vous à être infecté et ne paniquez pas si vous l’attrapez à la fin des blocages, ils ont dit. « Vous voudrez peut-être l’obtenir, vous voulez certainement l’obtenir. Vous voulez absolument vous faire vacciner avant de vous faire vacciner, car si vous êtes vacciné, votre risque de décès diminue », a déclaré le professeur Collignon. Le professeur Bartlett a déclaré: «C’est l’immunité que vous voulez soutenue par le vaccin mais ensuite en quelque sorte complétée, par la circulation et c’est vraiment ce qui va finalement conduire à faire de ce virus un virus endémique causant le rhume, et c’est ce que vous voulez qu’il soit ».

Les coronavirus sont classés comme virus du rhume depuis des décennies.

Le chef de la Société australienne des maladies infectieuses (ASID), Allen Cheng, a déclaré qu’il s’attendait à ce que « tout le monde soit probablement exposé, à terme ». « Nous voulons être vaccinés, nous avons donc les meilleures défenses contre cela lorsqu’il nous arrive de rencontrer le virus », a-t-il déclaré. Une étude des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et une autre de l’un des plus grands prestataires de soins de santé d’Israël ont révélé que les personnes qui s’étaient remises de Covid et qui avaient ensuite été vaccinées avaient deux fois moins de risque de réinfection que les personnes non vaccinées qui avaient déjà eu Covid.

Une autre étude israélienne a révélé que « les personnes vaccinées présentaient un risque 27 fois plus élevé d’infection symptomatique au COVID que celles qui avaient une immunité naturelle contre une maladie COVID antérieure », comme l’a noté l’épidémiologiste Martin Kulldorff.

Charlotte Thalin de l’Institut Kaolinska a déclaré à The Conversation que combiner une infection naturelle avec une protection contre un vaccin pourrait mieux fonctionner car l’infection naturelle expose notre système immunitaire à plusieurs protéines virales tandis que les vaccins introduisent un seul antigène: la protéine de pointe. Mais, comme les autres experts, elle prévient que vous voulez vous faire vacciner avant d’être infecté car contracter une infection naturelle vous expose d’abord aux risques de mort, de caillots sanguins et de long Covid.

Qu’advient-il de leurs anticorps neutralisants qui offrent aux gens une protection plus générale contre la maladie ?

[Link]

Comment se fait-il que cela ne soit pas discuté longuement et lorsque les médecins font des tests sanguins à leurs patients avant et après la vax et discutent des résultats qu’ils sont censurés sur les réseaux sociaux ?

Le Courrier-Mail poursuit :

De nombreuses personnes vaccinées sont susceptibles d’être infectées car les vaccins sont moins efficaces pour prévenir l’infection par la variante Delta. La protection de Pfizer chute de 93% à 53% après quatre mois, selon une étude publiée dans The Lancet cette semaine. Cependant, les vaccins sont toujours bons pour empêcher 80 à 90 % des personnes infectées d’avoir besoin d’un lit d’hôpital et sont près de 100 pour cent de protection contre la mort.

Quel tas d’ordures.

Une analyse récente des patients de Medicare a révélé que le vaxxed complet représentait environ 60% des hospitalisations pour covid en août.

La nageuse médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo Madison Wilson est la preuve vivante de la façon dont la vaccination peut protéger une personne même si elle attrape l’infection. L’homme de 27 ans a été hospitalisé pendant quatre jours avec Covid le 19 septembre, mais a remporté une médaille d’or au 200 mètres nage libre aux championnats de la FINA le 3 octobre.

Elle a 27 ans…

Lire la suite @ InformationLiberation.com