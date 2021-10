Changement de puce de Jairo à Gérone

10/01/2021 à 21:06 CEST

Marc Brugues

Lorsque Gérone a signé Jairo Izquierdo à l’été 2018, ils ont incorporé un ailier rapide et insaisissable qui avait fait la différence en deuxième B avec l’Estrémadure. Avec l’équipe de Primera, cette saison 2018-19, Jairo a joué en prêt à Cadix, déjà en Segunda A, avec qui il a apprécié les minutes et la continuité (34 matchs et 3 buts). Dans le sillage de la descente, les habitants de Gérone l’ont joué et Jairo a eu de nombreuses opportunités à la fois avec Unzué et Martí et, moins avec Francisco (39 matchs).

L’équipe n’a pas monté mais Jairo a trouvé sa destination dans la catégorie la plus élevée à Cadix, à nouveau en prêt (33 matchs et un but) et avec un rôle de plus en plus défensif. Cet été, il est revenu à Montilivi et le club, suite au départ de Mojica, Franquesa et Luna, a décidé que l’un des arrières gauches de l’équipe serait Jairo.

Le canari a donc quitté les positions d’attaque au début de la pré-saison recycler défensivement. La première étape consistait à choisir le numéro 3 au dos. Le reste est un processus continu qui n’est pas immédiat et qui aura sûrement des hauts et des bas. Pour l’instant mais L’adaptation de Jairo au côté est l’une des bonnes nouvelles qui quitte l’équipe en début de saison.

Le côté Jairo manque de choses, c’est évident. Vous ne pouvez pas convertir un ailier en ailier du jour au lendemain. En fait, c’est un processus qui se fait généralement lorsque vous êtes plus jeune. comme il est arrivé par exemple à Jordi Alba et Sergi Barjuan au Barça et tellement aux autres extrêmes qu’ils finissent par se faire une place de latéraux.

De plus anciens il y a aussi des exemples, et de bons, comme c’est le cas de Jésus Navas, droitier dans son cas, à Séville. Un cas différent était celui de Delfi Geli qui Benito Floro, avec l’approbation de Cruyff, est passé d’avant-centre à arrière droit.