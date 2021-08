Changement de règle Covid: Boris mettra fin à la quarantaine pour les écoliers et les écoliers | Royaume-Uni | Nouvelles

Le changement de règle mettra enfin fin à la soi-disant pingdémie, qui a contraint des millions de travailleurs à rester à la maison et empêché les enfants d’aller à l’école, même s’ils sont indemnes d’infection à Covid. Ceux qui ont reçu les deux vaccins Covid et sont ensuite contactés par NHS Test and Trace – ou via l’application COVID-19 – n’auront plus à se mettre en quarantaine. Au lieu de cela, il leur sera conseillé de passer un test PCR dès que possible et seront autorisés à poursuivre leur vie normale en attendant les résultats.

Les ministres avertissent toujours les personnes interrogées de porter des masques dans les espaces clos et d’éviter les autres personnes, en particulier les personnes vulnérables et âgées.

Toute personne testée positive après son test PCR sera toujours légalement obligée de s’isoler, quel que soit son statut ou son âge.

Les nouvelles règles devraient mettre fin au chaos causé par la pandémie qui a conduit à vider les rayons des supermarchés et à fermer des restaurants et des pubs, le personnel étant contraint en masse de s’isoler.

Les chiffres d’il y a quinze jours ont montré qu’un nombre record de 1,2 million de personnes ont été mises en quarantaine en une semaine seulement, dont près de 700 000 personnes interrogées par l’application Covid-19.

Les bulles scolaires seront également supprimées et remplacées par un nouveau régime de tests, qui devrait garantir que les élèves ne manquent pas les cours si l’un d’entre eux tombe avec Covid.

Les écoliers et les étudiants devront passer deux tests sur place à la rentrée, suivis de tests de flux latéral deux fois par semaine à domicile.

Les réglementations actuelles de quarantaine régissant les voyageurs revenant de voyages à l’étranger resteront en vigueur.

LIRE LA SUITE: Piers Morgan riposte aux réponses «stupides» au milieu d’une mise à jour sur la santé

“Les personnes à double piqûre dont le test est positif devront toujours s’auto-isoler.”

M. Javid a poursuivi : « Les vaccins sont ce qui mettra fin à cette pandémie – le mur de défense fourni par le déploiement nous permet de nous rapprocher encore plus d’une vie normale.

“Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de vous présenter pour votre jab le plus tôt possible.”