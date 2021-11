Changement d’orientation : l’évolution du sentiment des acheteurs de maison après COVID

Les clients accordent désormais une plus grande valeur aux projets qui offrent un microcosme de toutes les installations sociales et autres.

« La maison devrait être une ancre, un port dans une tempête, un refuge, un endroit heureux où habiter, un endroit où l’on est aimé et où l’on peut aimer. – Marvin J. Ashton

Dans un monde post-pandémique, les gens recherchent le confort entre les 4 murs de leur maison, ce qui a incité les acheteurs de maison à transformer leur maison existante en une demeure offrant un mode de vie sain. La « maison » n’est plus seulement un endroit où dormir la nuit, c’est un havre de paix qui offre une sécurité émotionnelle et une retraite. Une infrastructure inégalée, des expériences opulentes et un style de vie de style complexe sont la définition renouvelée de la « maison » pour les acheteurs.

Pour répondre à ces demandes changeantes, les développeurs cherchent à offrir une vie moderne et luxueuse avec une architecture remarquable qui soutient la vision de l’acheteur. Alors que nous progressons vers une ère post-COVID, le « nouvel âge de la vie » aidera les développeurs à forger leur récit immobilier, ce qui entraînera une transformation massive de la conception et de l’architecture d’un projet.

Examinons quelques-unes des tendances qui façonnent les décisions des acheteurs de maison :

Bâtiment communautaire et espaces ouverts

Un club house ou une zone communautaire n’est plus une installation sophistiquée. À une époque où les gens sont obligés de rester chez eux, les acheteurs de maison recherchent des équipements et des infrastructures améliorés tels qu’un gymnase, une salle de jeux, une bibliothèque, des zones de bien-être mental, etc. qui nourrissent les aspects physiques et émotionnels de la vie. De plus, les espaces ouverts comme les parcs et les grands champs offrent une haleine fraîche aux adultes et se présentent comme un terrain de jeu pour les enfants, ce qui est une rareté dans la plupart des projets résidentiels.

Durabilité et culture verte

Afin de savourer le sentiment de faire le bien pour l’environnement, la durabilité et les pratiques respectueuses de l’environnement stimulent le pouvoir de décision des individus dans tous les secteurs et industries. Le secteur de l’immobilier n’est pas différent. Les acheteurs de maison préfèrent les maisons qui utilisent des pratiques durables dès la phase de construction. Les ports de charge EV, le capteur de monoxyde de carbone, les panneaux solaires, les ampoules à économie d’énergie et les ascenseurs qui réduisent l’empreinte carbone sont de petits aspects qui font une énorme différence dans le choix de la «bonne» maison.

La sécurité et le bien-être à l’honneur

Alors que nous continuons de lutter contre la nouvelle normalité, les acheteurs de maison préfèrent un environnement sûr et hygiénique pour le bien-être des membres de leur famille. Les systèmes d’entrée sans contact et les déplacements en ascenseur, les contrôles de température, les purificateurs d’air, etc. rendent les espaces communs plus sûrs pour les résidents. L’installation et la mise en œuvre de telles mesures jouent désormais un rôle important dans le choix de leur maison idéale.

Emplacement, emplacement, emplacement

Alors que l’accessibilité à la route, au rail et aux voies aériennes sera toujours un facteur déterminant dans la décision d’achat, une tendance vers des services de santé, des commerces et des restaurants accessibles est observée. Les clients accordent désormais une plus grande valeur aux projets qui offrent un microcosme de toutes les installations sociales et autres.

Avec le changement d’état d’esprit et de préférences des clients induit par la pandémie et les développeurs déplaçant leurs intérêts vers la création de projets qui répondent aux besoins changeants des clients, le marché immobilier résidentiel devrait connaître un boom dans les mois à venir.

(Par KT Jithendran, PDG, Birla Estates)

