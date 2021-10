Changement institutionnel ? Pour la toute première fois, le meilleur produit d’investissement en cryptographie de Grayscale n’est pas le Bitcoin Trust

Une nouvelle étude d’une société d’analyse d’actifs numériques révèle que les investisseurs institutionnels s’éloignent du Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale en faveur d’un autre produit de trading d’actifs cryptographiques.

Selon un rapport CryptoCompare, Grayscale’s Ethereum Trust (ETHE) a enregistré plus de volumes de transactions quotidiens en septembre que GBTC pour la première fois de l’histoire.

« Ethereum Trust (ETHE) de Grayscale était le produit d’actifs numériques le plus échangé en septembre – avec des volumes quotidiens moyens augmentant de 29,0% à 250 millions de dollars (42,4% de part de marché) – détrônant pour la première fois Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale. »

L’étude souligne également que le total des actifs sous gestion (AUM) dans les produits basés sur Bitcoin est tombé à de nouveaux plus bas en septembre tandis que la part de marché d’Ethereum a culminé alors que les investisseurs diversifiaient leur portefeuille de crypto.

« Les AUM des produits basés sur Bitcoin ont chuté de 7,8% en septembre pour atteindre 35,1 milliards de dollars (67,9% des AUM totaux actuels – la part la plus faible cette année depuis avril à 78,3%). D’autre part, les produits basés sur Ethereum ont atteint leur part de marché la plus élevée d’AUM à 25,9%, après une baisse de 3,0% à 13,5 milliards de dollars.

Ce mouvement suggère que les investisseurs recherchent des alternatives au Bitcoin pour l’exposition à la crypto-monnaie. »

Bien que les produits Bitcoin de Grayscale aient connu une baisse en termes d’AUM le mois dernier, CryptoCompare note que les entrées nettes hebdomadaires moyennes sont devenues positives le mois dernier après avoir traversé une tendance baissière de trois mois.

“Les entrées nettes hebdomadaires moyennes ont été positives en septembre, les entrées se situant en moyenne à 72,8 millions de dollars, brisant une tendance de trois mois de sorties (-59,9 millions de dollars en juin, -12,1 millions de dollars en juillet et 0,6 million de dollars en août).”

Vous pouvez télécharger le rapport complet ici.

