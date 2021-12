Changement lié au Brexit : les conducteurs britanniques doivent demander de nouveaux permis dans le cadre des plans | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les conducteurs devront obtenir de nouvelles licences d’exploitation internationales s’ils souhaitent faire l’aller-retour vers l’UE à partir de mai de l’année prochaine, a annoncé le gouvernement. La bureaucratie supplémentaire entrera en vigueur l’année prochaine, parallèlement à une série de contrôles supplémentaires à Douvres et dans d’autres ports qui ont été retardés à trois reprises en 2021.

Les nouvelles règles s’appliqueront aux chauffeurs de camionnettes souhaitant traverser l’Union européenne.

Selon les mises à jour sur le site Web gov.uk, toute personne conduisant une camionnette, un véhicule utilitaire léger ou toute voiture tractant une remorque devra avoir un «permis d’opérateur de véhicule de transport de marchandises» pour entrer dans l’UE, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein ou la Suisse à partir de Peut.

Les coûts sont susceptibles de rendre furieux les propriétaires de petites entreprises et les chauffeurs de camionnettes qui dépendent des voyages en Europe pour maintenir leurs entreprises.

La licence coûtera aux chauffeurs de fourgonnette jusqu’à 1 100 £, un fardeau important pour les opérateurs en solo, ont déclaré les dirigeants de l’industrie.

Les conducteurs devront débourser 257 £ en frais de dossier et 401 £ supplémentaires pour le permis.

Selon le gouvernement, une autre « redevance de maintien » de 401 £ sera payable tous les cinq ans pour conserver la licence.

Les règles frapperont les petits commerçants tels que les coursiers ou les importateurs de vin ou de produits vintage et antiques, a déclaré la Road Haulage Association.

Rod McKenzie, directeur général des politiques et des affaires publiques à la RHA, a déclaré au Guardian : « C’est juste plus de bureaucratie. C’est signalé depuis un certain temps, mais cela pourrait être un problème pour les one-man bands ou les petits opérateurs qui sont tout simplement trop occupés à gérer leur travail au jour le jour pour s’en rendre compte.

En plus de la bureaucratie, les conducteurs devront également désigner un membre du personnel ou eux-mêmes en tant que « responsable des transports » – une personne nommée pour s’assurer que le conducteur respecte les réglementations de l’industrie et les paiements d’impôts dans l’UE après le Brexit.

La personne devra soit démontrer qu’elle gère des flottes de véhicules depuis au moins 10 ans, soit suivre une formation pour obtenir le diplôme de gestionnaire de transport.

Les transporteurs seront également confrontés à une liste d’autres règles à partir du 1er janvier, lorsque les exportateurs de l’UE devront s’inscrire à un service de mouvement de véhicules de marchandises (GVMS) lorsque les contrôles douaniers s’appliqueront à toutes les marchandises circulant entre l’UE et le Royaume-Uni.

Les transporteurs qui ne fournissent pas les documents ne seront pas autorisés à monter à bord d’un ferry ou d’une navette.

M. McKenzie a déclaré: « Le Brexit était un défi au départ pour les transporteurs avec des chargements retardés et beaucoup de frustration, mais comme toujours avec la logistique, les gens ont trouvé leur chemin. »

Il a ajouté : « Le grand défi pour 2022 est de savoir dans quelle mesure nos homologues de l’UE seront prêts à entrer en GB. »

Les nouveaux contrôles sur les importations de l’UE ont été retardés à trois reprises mais seront mis en place progressivement sur 2022. David Frost, le ministre du Brexit, a annoncé qu’ils continueraient d’être retardés pour les importateurs irlandais.

À partir du 1er janvier, les exportateurs de produits agroalimentaires de l’UE devront également informer à l’avance les autorités britanniques de leurs exportations avec des contrôles physiques sur les aliments frais, les produits d’origine animale et les plantes, y compris les fleurs coupées, en provenance des Pays-Bas à partir de juillet.

Un nouveau site à Bastion Point à Douvres vient d’être agréé pour ces contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Un deuxième poste de contrôle frontalier est ajouté à l’installation existante du HMRC à Sevington à Ashford pour gérer les contrôles SPS sur les plantes et les produits du bois, les aliments à haut risque non d’origine animale, les chevaux et le bétail.

Un troisième site dans le Kent est en cours d’identification, a déclaré le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Pour les conducteurs non commerciaux, les règles de conduite dans l’UE ont également changé depuis l’accord de retrait.

Les titulaires de permis britanniques souhaitant conduire leur voiture immatriculée au Royaume-Uni dans l’UE sont désormais tenus de présenter des documents supplémentaires pour prouver qu’ils peuvent conduire.

Ils doivent désormais porter une copie de leur carte verte que vous pouvez obtenir auprès de votre assureur, afficher un badge britannique à l’arrière de leur voiture et avoir leur permis de conduire sur eux.

Tous les véhicules doivent également inclure un kit de test d’haleine conforme aux spécifications de l’UE, un triangle de signalisation approprié, etc., ainsi que des vestes haute visibilité pour chaque passager à bord.

Ces kits peuvent être obtenus auprès de l’un des ports du Royaume-Uni pour environ 45 £, ou vous pouvez les acheter pour beaucoup moins cher en ligne avant de voyager.

En plus de l’exigence, les phares déviés, les autocollants GB et l’assurance appropriée sont tous requis.