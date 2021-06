Changement majeur de la politique de Google pour permettre aux utilisateurs d’Android de se retirer du suivi par les annonceurs

Plus de clarté sur le changement de politique devrait être partagée par la société d’ici le mois prochain.

Le moteur de recherche Google est en train de permettre à ses utilisateurs Android de ne pas être suivis en permanence par les annonceurs via diverses applications installées sur leur téléphone. La décision de Google semble aller dans le sens du fabricant d’iPhone Apple permettant à ses utilisateurs de ne pas être suivis par les annonceurs il y a longtemps. Le changement de politique de Google devrait être déployé à partir de la fin de cette année avec le lancement d’une nouvelle version des services Google Play de manière progressive. La société devrait d’abord permettre à ses utilisateurs d’Android disposant d’un appareil fonctionnant sous Android 12 d’opter pour la nouvelle politique et progressivement à d’autres utilisateurs d’Android. La société a en outre informé que pour les autres utilisateurs de la version Android, la politique sera disponible au début de 2022.

Pour ceux qui ne le savent pas, le changement de politique de Google permettra aux utilisateurs de mobiles Android de ne plus être suivis par les annonceurs via l’utilisation de leurs applications mobiles. Les utilisateurs pourront restreindre la personnalisation en utilisant l’identifiant publicitaire unique de leurs appareils Android. Il est pertinent de noter que ce n’est qu’à l’aide de l’identifiant publicitaire unique au téléphone que les annonceurs suivent les utilisateurs et les bombardent de diverses suggestions.

Une décision similaire a été prise par Apple l’année dernière et la société a également pu mettre en œuvre le changement de politique sur les appareils iPhone à partir d’avril de cette année avec la sortie d’iOS 14.5. Visant à donner plus de liberté et de choix au propriétaire de l’appareil, la société américaine avait nommé sa politique « App Tracking Transparency ». Les détails les plus fins de la décision politique de Google restent à préciser et la société travaille actuellement sur le processus. Plus de clarté sur le changement de politique devrait être partagée par la société d’ici le mois prochain.

La sensibilisation à la confidentialité des données, au consentement éclairé et au retrait du consentement se développe dans le monde entier et des entreprises comme Apple et Google trouvent des moyens d’équilibrer l’accès aux informations et la confidentialité des données.

