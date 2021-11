Changement radical: les candidats soutenus par les entreprises ouvrent une large avance aux élections de Seattle en 2021

Les candidats à la mairie de Seattle, Bruce Harrell (à gauche) et Lorena Gonzalez, ont parlé à . lors d’entretiens virtuels pendant la campagne.

Presque tous les candidats modérés soutenus par les entreprises ont ouvert des portes dans les courses de la ville de Seattle, car les premiers résultats des élections indiquent un recul des électeurs sur les politiques progressistes.

Nicholas Merriam, PDG et co-fondateur de l’organisation à but non lucratif sea.citi, a déclaré que si les premiers résultats se maintenaient, l’élection présenterait une énorme opportunité pour la communauté technologique. Son organisation travaille à connecter les employés du secteur de la technologie à la vie civique.

« Je pense que ce que (les premiers résultats) disent, c’est que le monde des affaires a beaucoup à attendre pour collaborer sur des problèmes difficiles à résoudre », a-t-il déclaré. « Tech a une excellente occasion de venir à la table et d’être un participant actif. »

Dans les premiers résultats mardi soir, Bruce Harrell, l’ancien président du conseil municipal, battait l’actuel président du conseil M. Lorena González de 30 points de pourcentage dans la course à la mairie ; La copropriétaire de Fremont Brewing, Sara Nelson, détenait une large marge sur l’avocat militant Nikkita Oliver pour un siège au conseil; et la républicaine Ann Davison – qui était soutenue par deux anciens gouverneurs démocrates de Washington – a pris les devants sur l’abolitionniste de la police Nicole Thomas-Kennedy dans la course au procureur de la ville.

Dans chaque course, les candidats ont débattu du même ensemble de problèmes fondamentaux : la situation des sans-abri à Seattle, la criminalité et l’abordabilité du logement. Mais les sondages internes ont montré que les problèmes des sans-abri et la criminalité – et l’approche de la ville à l’égard des deux – étaient susceptibles d’orienter les électeurs vers des candidats spécifiques.

En effet, les machinations de politique publique de Seattle importaient également ailleurs, car des villes comme Bellevue recrutaient des entreprises locales sur la base de la réputation – méritée ou non – d’Emerald City d’ignorer les besoins commerciaux tout en poursuivant des causes progressistes.

Seule la membre du conseil Teresa Mosqueda, une progressiste, semblait susceptible de conserver son siège face à son challenger Kenneth Wilson pour le poste 8 du conseil municipal de Seattle. Elle détient 53% à 47% sur Wilson avec des milliers de voix à compter.

Mais c’est cette course où Merriam voit une importance considérable, étant donné que Mosqueda est un titulaire qui a dépensé plus que sa rivale.

« Le fait qu’il soit si proche après le premier tour de scrutin est intéressant », a-t-il déclaré. « Cette course vous donne une bonne idée du pouls de l’électorat. »

Jon Scholes, président et chef de la direction de la Downtown Seattle Association, a accepté. Il a déclaré que la course à la mairie, en particulier, montre un rééquilibrage des priorités civiques.

« Il est assez clair que les électeurs de Seattle veulent voir un hôtel de ville qui travaille avec tout Seattle, y compris les résidents du centre-ville et les entreprises sur les problèmes affectant notre ville, plutôt qu’un hôtel qui attise la division », a déclaré Scholes dans un communiqué.

L’avenir du centre-ville de Seattle a fait l’objet d’un débat cette année à l’approche des élections. Le noyau urbain de la ville et sa viabilité continue en tant que plaque tournante technologique ont été touchés par un certain nombre de facteurs au cours des deux dernières années, notamment la pandémie qui a renvoyé les travailleurs chez eux et les inquiétudes concernant la sécurité publique.

Merriam a déclaré qu’il n’était pas clair comment les travailleurs de la technologie ont voté cette fois-ci, mais il semble probable qu’ils aient voté en nombre considérable. Dans l’enquête civique technique de sea.citi en 2021, 86% des travailleurs de la technologie ont déclaré qu’ils devaient voter enregistrés à une adresse de Puget Sound.

Parmi ceux-ci, 95% ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter aux élections de novembre 2021 pour le maire, l’exécutif du comté et d’autres bureaux du gouvernement local.

Les deux candidats à la mairie se sont auparavant assis, virtuellement, avec . pour une conversation sur la technologie, le travail à distance, les défis auxquels Seattle est confronté et plus encore.