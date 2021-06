Changement surprise ! Pourquoi les investisseurs PPF, SCSS, FD, NSC, SSY se tournent vers les marchés boursiers en pleine pandémie

L’augmentation de l’intérêt des particuliers pour les marchés peut aider à financer les besoins d’infrastructure de l’Inde. Image représentative

Au milieu de la pandémie de Covid-19, de plus en plus d’investisseurs individuels se tournent vers les marchés boursiers pour de meilleurs rendements sur leurs investissements. L’inclinaison significative des investisseurs particuliers vers les marchés boursiers est favorisée par au moins trois raisons. Selon SBI Research, il s’agit de : a) La baisse des taux d’intérêt des dépôts fixes (FD) et d’autres petits régimes d’épargne tels que le fonds de prévoyance publique, Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), le régime d’épargne des personnes âgées (SCSS), le certificat d’épargne national (NSC) etc. b) Augmentation de la liquidité mondiale et c) Les gens passent plus de temps chez eux pendant les fermetures.

« La diminution des possibilités d’épargne dans le cadre du régime de taux d’intérêt bas a suscité un intérêt accru des particuliers pour le marché boursier. Avec un taux de repo clé à 4%, les taux FD varient de 2,9% à 5,4 pour différentes durées (taux SBI FD). Même le faible taux d’épargne actuel est faible, variant de 7,6 % sur le plan de compte Sukanya Samriddhi Yojana, 7,4 % sur le plan d’épargne pour personnes âgées, 7,1 % sur le fonds de prévoyance publique et 6,8 % sur le certificat d’épargne national », a déclaré SBI Research dans son dernier Rapport d’éco-emballage.

« Une autre raison pourrait être l’augmentation significative de la liquidité mondiale. Cela se reflète dans les entrées de FII au cours de l’exercice 21, avec un total de 36,18 milliards de dollars. De plus, la pandémie qui a amené les gens à passer plus de temps chez eux pourrait également être une autre raison de leur inclinaison vers le marché boursier », ajoute le rapport.

LIRE AUSSI | Fonds de prévoyance publique : comment obtenir 1 crore de roupies avec PPF

L’intérêt accru des investisseurs individuels pour les marchés boursiers est une tendance intéressante. Au cours de la dernière année, une augmentation significative de la participation des détaillants sur les marchés indiens, aidée par un énorme rallye du marché, a été observée. Selon le rapport, le nombre d’investisseurs individuels sur le marché a augmenté de 142 lakh au cours de l’exercice 21, avec 122,5 lakh de nouveaux comptes à CDSL et 19,7 lakh à NSDL. De plus, 44,7 lakh d’investisseurs au détail ont été ajoutés au cours des deux mois de cet exercice.

« Cette participation plus élevée des détaillants aux marchés boursiers pourrait devenir une norme établie à l’avenir. Cela n’impliquerait qu’un mouvement des marchés boursiers égal et indépendant de l’économie », a déclaré SBI Research.

L’augmentation de l’intérêt des particuliers pour les marchés peut aider à financer les besoins d’infrastructure de l’Inde. « L’augmentation de la participation des détaillants si elle devient la norme pourrait également permettre un plus grand pool de ressources pour financer les besoins en infrastructures de l’Inde. »

SBI Research, cependant, a noté qu’il reste à voir si cette participation croissante au détail est transitoire ou le début d’un changement de comportement à long terme ? « Il y a aussi un problème de stabilité financière qui est apparu récemment alors que le marché boursier a explosé avec la souffrance de l’économie réelle. Notre indice de stabilité financière s’est légèrement amélioré à 116,2 en avril 21 contre 115,4 en mars 21 », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.