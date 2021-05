Changements controversés de la confidentialité de WhatsApp nerfed

Auparavant, les modifications apportées à la politique de confidentialité de WhatsApp suscitaient une controverse. La société s’en est tenue à un déploiement le 15 mai 2021. Maintenant, la société semble avoir abandonné ses plans de déploiement à cette date – peut-être entièrement, mais toute personne qui a déjà accepté les nouvelles conditions y est toujours liée.

Il y a quelques mois, WhatsApp a annoncé des changements importants dans sa politique de confidentialité. Bien que rien dans les changements ne soit trop bizarre, ils ont permis une meilleure intégration avec la société mère de la société, Facebook. Ils permettent également aux entreprises de mieux rester en contact avec les clients via la plate-forme. Ces deux aspects de la nouvelle politique ont bouleversé les défenseurs de la vie privée, ce qui s’est en quelque sorte transformé en un exode massif de la plate-forme.

Au plus fort du contrecoup, la société a maintenu son intention de modifier la politique de confidentialité de WhatsApp. Cependant, il a finalement cédé et repoussé la date du déploiement au 15 mai 2021. À cette date, quiconque n’accepterait pas les nouvelles conditions obtiendrait une suspension de compte et, éventuellement, une suppression.

Voir également: WhatsApp vs Telegram vs Signal: quelle application de messagerie devriez-vous utiliser?

Maintenant, cependant, il semble que la société abandonne ses projets pour cette date limite du 15 mai. Selon un tweet de The Press Trust of India (via XDA-Developers), WhatsApp ne respectera plus la date limite du 15 mai et ne suspendra / supprimera pas les utilisateurs qui refusent les nouvelles conditions. Il ne semble pas non plus que la société ait une nouvelle date limite, ce qui met fin à toute la controverse pour le moment.

Politique de confidentialité de WhatsApp: et maintenant?

La société avait ceci à dire dans un communiqué:

Alors que la majorité des utilisateurs qui ont reçu les nouvelles conditions de service les ont acceptées, nous apprécions que certaines personnes n’aient pas encore eu la chance de le faire. Aucun compte ne sera supprimé le 15 mai à cause de cette mise à jour et personne ne perdra non plus les fonctionnalités de WhatsApp. Nous ferons un suivi avec des rappels aux gens au cours des prochaines semaines.

D’après cette déclaration, il semble que les utilisateurs qui ne souhaitent pas accepter les conditions peuvent continuer à utiliser WhatsApp indéfiniment. L’application rappellera continuellement aux utilisateurs qu’ils doivent accepter les nouvelles conditions, mais le rejet de cette alerte n’entraînera aucune pénalité. De toute évidence, ces alertes deviendront probablement ennuyeuses, et un pourcentage de ces personnes finira probablement par accepter.

En rapport: Comment sauvegarder WhatsApp: ne perdez plus jamais un message

Cependant, les utilisateurs qui ont déjà accepté les nouvelles conditions y sont toujours liés. Tout ce qui change aujourd’hui, c’est qu’il n’y a plus à craindre que la non-acceptation des modifications de la politique de confidentialité de WhatsApp entraîne la suppression du compte.

Nous devrons attendre et voir si l’entreprise proposera finalement une nouvelle date une fois que la controverse aura complètement disparu. D’ici là, cependant, il sera peut-être trop tard, car des milliers de personnes ont déjà migré vers des plates-formes concurrentes, telles que Telegram et Signal.