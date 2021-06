Changements dans le Rouge pour la finale contre la Slovaquie

20/06/2021 à 11h39 CEST

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

L’équipe espagnole jouera sa survie au Championnat d’Europe 2021 lors de la finale qui jouera contre la Slovaquie mercredi à La Cartuja de Séville. Luis Enrique a conservé dix des onze joueurs contre la Pologne débuts contre la Suède, mais cette fois, d’autres changements sont à venir. Les sensations étaient pires et les changements semblent essentiels sur le plan physique et mental.

La ligne la plus altérée est le centre du champ. Busquets est revenu en bonne condition physique après avoir été testé positif au Covid-19 et a trois jours d’entraînement pro devant ses coéquipiers pour gagner du rythme. Dès que Luis Enrique le verra en forme, il débutera contre la Slovaquie.

À l’intérieur, Koke pourrait aussi quitter son site pour placer un footballeur beaucoup plus créatif comme Thiago Alcántara. Le milieu de terrain a terminé la saison à un niveau élevé avec Liverpool et n’a pas joué une minute contre la Pologne, malgré un manque d’idées en seconde période. Une autre option est celle de Fabián Ruiz de gagner verticalement.

Le talent de Pedro

Pedri, pour sa part, pourrait continuer en raison de la nécessité d’avoir un footballeur qui casse les lignes devant une Slovaquie qui sera bloquée derrière puisque l’égalité lui donne la qualification pour les huitièmes de finale. Le talent du Tenerife peut être fondamental.

L’avant est l’autre ligne où pointent les retouches. Luis Enrique a gardé Morata contre vents et marées et, bien qu’il ait marqué un but opportuniste, il n’a pas été vu avec confiance ou dans un état d’esprit optimal faire face à un match aussi exigeant.

Gérard Moreno, en revanche, malgré ratant le penalty, il avait l’étincelle et l’énergie pour commander l’attaque espagnole. Le ‘9’ de Villarreal pourrait laisser sa position talonnée à droite et se tenir en avant-centre.

La position sur l’aile droite pourrait revenir à nouveau à Ferran Torres, qui est le meilleur buteur de cette deuxième ère pour Luis Enrique, et est un footballeur vertical avec de la poudre à canon. Pareil que Dani Olmo, qui maintient toujours un haut niveau d’intensité et regardez le but en permanence. Le but sera vital contre la Slovaquie et ce trident est celui qui a le plus de poudre à canon de l’équipe.

Unai et Jordi Alba, en plein essor

Dans le but, Unai Simón a clos le débat dans ce championnat d’Europe. Son paradón contre Lewandowski en première mi-temps le prouve, alors qu’en défense, Laporte a été doux sur sa marque à l’attaquant polonais dans l’égalisation, mais c’est un pari très personnel de Luis Enrique et il lui sera difficile de sortir du onze, malgré le fait qu’Eric Garcia soit prêt à entrer à tout moment.

Une mention spéciale mérite Jordi Alba, devenu le meilleur joueur d’Espagne dans les deux jeux. Contre la Pologne, il a reçu le trophée du MVP du match et ne donne pas l’option à une autre grande équipe comme José Gayà. La voie de gauche est peut-être la meilleure position inclinée de l’équipe nationale, mais elle n’a désormais qu’un seul propriétaire : Jordi Alba.