Changements de capacité de Destiny 2 Saison 15, fuites de Witch Queen et plus expliqué

Destin 2 Saison 15 est presque sur nous, changeant potentiellement la donne de plusieurs manières significatives.

Bungie est resté assez silencieux sur certaines des fonctionnalités de la nouvelle saison, principalement la campagne et comment elle peut ou non conduire à l’extension Witch Queen. Cependant, nous en savons beaucoup sur certains changements confirmés, notamment des modifications des capacités et un nouveau système anti-triche, ainsi que des rumeurs sur les ajustements des essais et plus encore.

Certaines des informations suivantes proviennent de la récente fuite de Pastebin, il peut donc y avoir des spoilers pour certaines fonctionnalités et points d’intrigue mineurs.

Changements de capacité de Destiny 2 Saison 15



Une grande fonctionnalité que Bungie ajoute pour la nouvelle saison est la façon dont vous pouvez lier des capacités. À partir de la saison 15, vous pouvez lier vos attaques de mêlée et de mêlée chargées à différentes clés. La saison ajoutera également des changements d’équilibre à plusieurs capacités, notamment des nerfs légers pour Stasis et Slide, ainsi que de légers buffs pour Behemoth et Rally Barricade.

La stase serait également en train de devenir un type de dégâts pour les armes.

Destiny 2 Saison 15 Changements de représentants de l’Épreuve



Bungie unifiera le système de représentation pour Vanguard, Crucible et Gambit afin que l’augmentation des rangs soit plus facile et moins longue.

Destiny 2 jeu croisé



Destiny 2 La saison 15 ajoutera enfin le jeu croisé, afin que les joueurs PlayStation, Xbox, PC et Stadia se rejoignent.

Modifications de la transmogrification de la saison 15 de Destiny 2



Synthstrand n’est plus, et vous ne dépenserez que 10 000 Glimmer pour obtenir une prime Transmog pour aller de l’avant.

Destiny 2 Saison 15 anti-triche

Bungie expérimentera un lancement en douceur du logiciel anti-triche Destiny 2 DoomEye lorsque Season of the Lost commencera. Comment cela fonctionnera et pourquoi il ne s’agit que d’un lancement en douceur sont encore inconnus pour le moment, mais les développeurs y répondront lors de la grande révélation de la saison 15.

Destiny 2 Saison 15 Essais



Trials est également en train de subir une refonte de sa réputation, et Bungie a confirmé qu’un nouveau système qui facilite les armes « d’agriculture ciblée » fera ses débuts aux côtés des rangs de Trials.

Destiny 2 Saison 15 Iron Banner changements



Certaines rumeurs circulent à propos de la refonte complète de la bannière de fer, bien que la chronologie et le contenu de cette mise à niveau soient encore troubles.

Destiny 2 La Reine Sorcière | La campagne Definitive Destiny



Les propres taquineries du développeur indiquent une nouvelle campagne tournant autour de Savathûn dans la saison 15, et une récente série de fuites suggère que Savathûn joue également un rôle central dans l’extension Witch Queen qui sortirait en février 2022 après un retard antérieur.

Le teaser de la saison montrait Savathûn marchant à travers un bassin de corps, et la campagne Witch Queen se concentrerait sur Savathûn et la quête de la Ruche pour voler la Lumière. Le monde du trône de Savathûn est la destination phare de l’extension, et l’extension introduira peut-être le Glaive comme une nouvelle arme.

En attendant la sortie du contenu de la saison 15 de Destiny 2, consultez les codes d’emblème de Destiny 2 pour ce mois-ci. Cela vaut également la peine de rattraper son retard sur les aspects de Stasis, avec les nouveaux changements apportés à cet élément juste à l’horizon.