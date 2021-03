Changements de cheveux de célébrités en 2021: coupes de cheveux, couleur, extensions

Changer les choses! Les célébrités montrent leurs toutes nouvelles coiffures pour un nouveau départ en 2021. En attendant, elles établissent également des tendances – et nous en prenons note.

Bien qu’il soit encore tôt dans l’année, les nuances de rose semblent être la couleur préférée parmi les étoiles comme Kate Hudson, Demi Lovato et Taraji P. Henson. Hudson a posté une vidéo sur son histoire Instagram le 4 janvier 2021, bercant une couleur de cheveux en or rose, jeune et amusante! Pendant ce temps, Henson a également essayé la teinte, mais elle a opté pour quelque chose d’un peu plus brillant et plus vibrant, en essayant les boucles fuchsia.

Même si nous aimons ces deux looks, c’est le lutin pastel de Lovato qui nous obsède vraiment. En novembre 2020, le hitmaker de 28 ans a fait ses débuts avec une coupe blanchie avant-gardiste avec la permission d’Amber Bolt. Son inspiration pour le ‘do était un nouveau départ. «Le nouveau look de Demi est inspiré de sa propre croissance personnelle. Nous entrons dans une nouvelle décennie / ère, et ses cheveux aussi », nous a dit le professionnel de la coiffure. exclusivement à l’époque. «Ses cheveux reflètent directement qui elle est.»

Maintenant, elle donne à sa coupe radicale une touche de couleur avec une finition rose pastel, également réalisée par Bolt. «Je dis toujours que changer radicalement de cheveux vous permet de vous posséder d’une manière que vous n’auriez jamais imaginée», a déclaré Bolt Nous en novembre. « Vous pouvez refléter la nouvelle version de vous et devenir quelque chose de plus grand. » Nous ne pourrions être plus d’accord! C’est que nous aimons tous ces nouveaux looks des stars.

Continuez à faire défiler pour voir toutes les autres transformations de cheveux de célébrités de 2021. Et n’oubliez pas de revenir tout au long de l’année alors que nous continuons à mettre à jour.

