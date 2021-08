Changements entrants ? Julian Nagelsmann surprend les stars du Bayern Munich avec sa nouvelle formation

Soit Julian Nagelsmann fait des vagues au Bayern Munich, soit les médias nous ont tous excités pour rien. Alors que les matchs tests du club ont été… pour le moins décevants, le nouvel entraîneur s’est offert le luxe de s’entraîner pendant deux semaines sans interruption avec tous ses joueurs principaux pour les fondre dans une équipe fonctionnelle. Apparemment, c’est ce qu’il a trouvé.

Tel que rapporté par Florian Plettenberg de Sport1, Nagelsmann a établi son nouveau onze de départ dans un 4-3-3 avec quelques bizarreries que vous remarquerez sans aucun doute par vous-même :

*Gasp* Une toute nouvelle gamme ?

Peut-être. Nous ne savons pas si cela indique vraiment à quoi ressemblera le Bayern dans un match, ou juste un autre cas d’entraîneur utilisant ses propres méthodes géniales pour parler du même vieux système 4-2-3-1 que nous sommes tous habitué. Sans le voir en action, il est difficile de juger. Pour l’instant, voici quelques plats à emporter:

Il semble que Josip Stanisic soit en effet en avance sur Omar Richards dans l’ordre hiérarchique, du moins pour le moment. Si Alphonso Davies ne se met pas en forme à temps pour le match d’ouverture de la Bundesliga la semaine prochaine contre Gladbach, nous verrons peut-être le jeune faire une apparition à LB pour le Bayern. Mettre Robert Lewandowski derrière les ailiers ne veut pas vraiment dire grand-chose pour l’instant – la façon dont Lewy joue, il revient toujours au milieu de terrain pour récupérer le ballon et le tenir pour ses coéquipiers. Vraisemblablement, Nagelsmann a l’intention de poursuivre cette tradition. Reste à voir si Lewandowski se verra confier des tâches supplémentaires dans le système du nouvel entraîneur. Le Polonais n’est pas un meneur de jeu, mais ses capacités de passes ont toujours été sous-estimées. Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont dans leurs positions habituelles, mais Thomas Muller est placé plus profondément en tant que #8, plutôt que #10. Est-ce une simple conséquence du déplacement de Lewy plus loin sur l’échiquier à la place de Thomas, ou Nagelsmann veut-il vraiment transformer Muller en un véritable milieu de terrain central ? Nous devrons attendre et voir. Curieusement, Niko Kovac a essayé quelque chose de similaire au début de 2019/2020 – les conséquences ont été désastreuses. On dirait que Tanguy Nianzou est en avance sur Niklas Sule même si ce dernier est revenu en forme de vacances. À en juger par les performances du jeune en pré-saison, le renverser du XI sera une tâche ardue pour tout défenseur central. Kingsley Coman et Leroy Sane semblent être en avance sur Gnabry dans la formation. Cela pourrait simplement être un cas où Plettenberg essaie de regrouper tous les noms principaux dans un seul graphique sans déformer la formation, ou peut-être que Nagelsmann a déjà une idée de qui seront ses ailiers de départ.