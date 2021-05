Changements fondamentaux dans notre façon de penser l’économie : CEA KV Subramanian

KV Subramanian, conseiller économique en chef, gouvernement indien

La pandémie a frappé en mars dernier et tous les indicateurs à haute fréquence (près de 60 d’entre eux) ont culminé avant cela, jusqu’en février. Si la pandémie avait frappé de manière contrefactuelle en avril, notre croissance aurait atteint 6%… L’Inde est le seul pays à avoir changé son récit et apporté des changements fondamentaux à notre façon de penser l’économie », a déclaré KV Subramanian, chef Conseiller économique, gouvernement de l’Inde.

Il faisait partie d’un panel qui a discuté de « l’économie de l’Inde : comment elle peut retrouver une croissance soutenue ». Amy Kazmin, chef du bureau Asie du Sud, Financial Times, qui a modéré la conversation, avait également à son bord P Anbalagan, PDG de Maharashtra Industrial Development Corporation ; Jahangir Aziz, économiste en chef, Marchés émergents, JP Morgan ; Rohini Malkani, vice-président principal, Notations de crédit, Notations souveraines mondiales, DBRS Morningstar.

Les panélistes ont discuté du rôle de l’État et du climat d’investissement pour les entreprises, de ce que signifiait un Atmanirbhar Bharat, des facteurs qui ont contribué au ralentissement de l’économie, de la localisation des failles et de l’impact de la deuxième vague de Covid-19 sur la croissance.

Parlant des opportunités d’investissement dans le Maharashtra, Anbalagan a souligné la manière efficace dont l’État avait maintenu les chaînes d’approvisionnement, de sorte que les industries et les entreprises ne soient pas perturbées.

Aziz a parlé de la dépendance de l’Inde vis-à-vis de la mondialisation et de la manière dont une baisse du commerce mondial affectait le PIB du pays. « L’Inde a perdu ce moteur de sa croissance. Il ne s’est pas rétabli au cours des 10 dernières années grâce à des réformes ou des changements de politique… Avec la démonétisation, la TPS et les chocs de liquidité, la situation s’est aggravée », a déclaré Aziz.

Malkani a reconnu les mesures annoncées par le gouvernement pour stimuler la croissance, bien que cela dépende en fin de compte de la mise en œuvre et de l’exécution, a-t-elle déclaré.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.