Changements que nous devrons apporter pour gaspiller moins de nourriture | La vie

Des travaux sont en cours sur un projet de loi qui vise à réduire l’énorme quantité de nourriture gaspillée.

Chaque fois qu’il y a un une plus grande préoccupation pour la durabilité et les citoyens changent leurs habitudes pour le bien de la planète. Parfois, les petits gestes ont un grand impact et le gouvernement souhaite que nous nous impliquions tous dans la réduction du gaspillage alimentaire.

C’est dans cet objectif qu’a été approuvé l’avant-projet de loi qui visera à optimisation dans les supermarchés pour que moins de produits soient jetés. Certaines idées se retrouvent déjà dans les grandes chaînes, mais l’idée est de les obliger toutes à suivre des mesures plus dans l’air du temps.

Parmi les possibilités envisagées, il y a que les supermarchés disposent d’un espace avec des produits proches de leur date de péremption, ou de consommation préférentielle, où ils peuvent être achetés à prix réduit.

De plus, il cherchera également à ce que les denrées alimentaires endommagées soient vendues. Non seulement dans l’emballage, comme vous pouvez le penser, mais dans le fruit qui, sans être mauvais, a un aspect moins appétissant, quelque chose qui n’influence généralement pas la saveur ou sa qualité.

Selon les rapports d’El Mundo, ils veulent également encourager le don de nourriture qui n’est pas vendue et d’autres idées avec des fruits sont envisagées, comme par exemple que lorsqu’elles n’ont pas été « vendues mais sont dans des conditions de consommation optimales, elles seront transformées en jus ou confitures. »

Mais ces mesures auront aussi un paquet d’idées qui seront essayées de transmettre aux consommateurs. Idéalement, chacun devrait apprendre à profiter des produits qu’il achète et à ne pas jeter des aliments qui peuvent parfois encore être utiles pour d’autres recettes, comme des restes de légumes.

L’idée est d’ajouter différents des propositions qui s’implantent dans les habitudes de chacun, les entreprises et les citoyens, dans le but d’atteindre une plus grande durabilité.