Changements stratégiques : adopter une approche axée sur les produits pour prendre une longueur d’avance

Sanjay Jalona, ​​PDG et directeur général, LTI

Par Srinath Srinivasan

Le cloud a été un formidable moteur de croissance, en particulier ces derniers temps. Elle a apporté des changements concrets et accélérés dans la façon dont les sociétés de services informatiques s’adaptent aux besoins du marché. La conversation chez L&T Infotech (LTI) s’est progressivement déplacée vers des solutions basées sur le cloud et une approche produit de ces solutions, dans tous les secteurs verticaux. Afin de répondre à la demande croissante, la société a mis au point sa plate-forme propriétaire Mosaic tout en se diversifiant et en effectuant des mouvements stratégiques au-delà de celle-ci sur une courte période.

« Au-delà de Mosaic, LTI a investi dans plusieurs plates-formes différenciées pour fournir des solutions technologiques et industrielles dans le cloud », déclare Sanjay Jalona, ​​PDG et directeur général de LTI. D’autres plates-formes visent à fournir des capacités pour fournir des services d’adoption du cloud de bout en bout, l’IA pour encourager le bon ensemble de comportements et de collaboration, la prise de décision basée sur l’IA, le système de tenue de dossiers des investisseurs, de puissantes analyses basées sur la personnalité et une expérience utilisateur améliorée, connectivité aux différentes parties prenantes du système d’assurance et enfin, fournir une plate-forme commune pour des opérations de ville intelligente transparentes.

Afin de créer et de mettre en œuvre la gamme de services basés sur le cloud, LTI a mis au point un certain nombre de centres d’excellence (CoE) pour investir dans des innovations multi-cloud et hybrides basées sur le cloud. « Les centres d’excellence exploitent exclusivement les tendances de l’industrie dans le cloud, ils créent des actifs réutilisables pour accélérer la prestation de services et développer les meilleures pratiques cloud. Sur la base des enseignements tirés de nos engagements et des tendances du secteur, les centres d’excellence innovent en permanence pour proposer les meilleures solutions », déclare Jalona. « Actuellement, nous avons cinq laboratoires spécifiques pour Microsoft Azure, AWS, GCP, IBM et Oracle. »

LTI a créé deux laboratoires de développement de produits pour développer des plates-formes basées sur des services gérés et des laboratoires centrés sur le domaine technologique pour travailler sur IIOT, cloud natif et conteneurisation, migration, cybersécurité, DevOps et AIOps. “Nous prévoyons de développer et de faire évoluer les centres d’excellence existants, et en outre, nous sommes en train de créer des laboratoires régionaux, spécifiques à l’industrie et centrés sur la technologie (BFSI, médias, fabrication, pétrole et gaz, haute technologie) pour les entreprises compossibles à l’échelle mondiale”, partage Jalona. LTI prévoit également de mettre en place des centres et des laboratoires d’innovation virtuels pour permettre l’innovation tout en travaillant à distance.

En plus d’investir dans des capacités internes, LTI a fait l’actualité pour ses acquisitions sur le marché libre. En fait, la capacité de décision alimentée par l’IA provient de Leni, une offre de Lymbyc que LTI a acquise stratégiquement. Plus récemment, elle a acquis Powerup Cloud et Cuelogic pour renforcer respectivement ses capacités logicielles d’ingénierie cloud et centrées sur l’expérience. Tout cela, ainsi que les innovations qui se produisent au sein de l’entreprise, lui ont donné une nouvelle image orientée produit, un changement accéléré par rapport à l’image de services informatiques héritée attribuée à des marques comme LTI.

Le changement est motivé par la transformation rapide de l’entreprise. « Nous voyons un changement dans le comportement des clients. Il y a un changement majeur dans le développement et la gestion du cycle de vie des capacités commerciales en tant que produits. Nous avons observé que l’approche progressive basée sur un produit minimum viable commence par la conception, le prototypage et est fournie par des équipes de pods full-stack alignées sur les produits », explique Jalona. Il ajoute que le renforcement des capacités autour des produits et leur diversification font partie du cadre de l’entreprise pour offrir à l’ère du cloud. « LTI exploite les capacités de la plate-forme cloud couplées à sa stratégie de transformation cloud du cloud égal au cadre carré de transformation de l’entreprise. Ce cadre se concentre sur la fourniture de résultats commerciaux exponentiels tout en aidant les entreprises à créer, migrer, gérer, exploiter et optimiser des environnements et des infrastructures cloud », a-t-il déclaré.

L’un des principaux défis de la gestion d’une entreprise cloud mondiale est de s’aligner sur les hyperscalers dans les zones géographiques locales. « Bien que la stratégie, l’ingénierie et la gestion des environnements cloud pour les clients ne varient pas beaucoup entre ces zones géographiques, la parité du pouvoir d’achat des clients varie beaucoup et cela oblige les fournisseurs comme nous à créer et à exploiter différentes équipes de livraison avec différentes structures de coûts. , dit Jalona.

Par exemple, les clients de certaines régions préfèrent des équipes cloud dédiées travaillant pour eux tandis que ceux d’autres préfèrent des équipes partagées car le coût est considérablement plus bas, explique Jalona. En ce qui concerne les marchés verticaux, le défi que LTI essaie de surmonter est de fournir une veille concurrentielle et un avantage dans la prise de décision à ses clients dans un marché de plus en plus axé sur le cloud. Via son programme NorthStar, LTI vise à aider les DSI à explorer comment d’autres entreprises de leur secteur utilisent la technologie pour opérer la transformation de l’entreprise. “Dans l’industrie des biens de consommation emballés (CPG), le modèle NorthStar couvre les choix technologiques faits par les entreprises de CPG pour transformer leurs processus de chaîne d’approvisionnement et apporter des niveaux élevés d’efficacité en leur donnant un avantage sur leurs concurrents”, partage Jalona.

