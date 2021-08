Changements VAR Premier League pour la saison 2021/22 : handballs et hors-jeu

Le VAR sera ajusté pour la prochaine saison de Premier League afin de lutter contre les hors-jeu marginaux qui ont refusé de nombreux buts sur deux saisons.

Il y a eu de nombreux changements aux règles cette saison, qui incluent des changements VAR subtils comme l’épaisseur des lignes pour donner aux joueurs le « bénéfice du doute » dans les décisions de hors-jeu.

Liverpool aurait pu remporter le derby du Merseyside s’il n’avait pas été jugé hors-jeu par une infime marge Pas de « examen médico-légal »

L’International Football Association Board (IFAB), qui est responsable des lois au sein de la Premier League, a déclaré qu’il espérait qu’il exclurait les cas où l’orteil d’un joueur aurait signifié qu’un but serait refusé.

Alors que le Professional Game Match Officials Board (PGMOL) est sur le point d’introduire des changements dans la façon dont les officiels utiliseront le VAR au cours de la saison imminente.

Le chef de l’arbitre de la Premier League, Mike Riley, a également suggéré qu’il y avait un «examen médico-légal» des décisions de hors-jeu au cours des deux saisons précédentes, mais ces décisions ont souvent été examinées elles-mêmes.

Des joueurs, dont Andros Townsend, ont parlé de VAR appelant à sa suppression la saison dernière.

Andros Townsend a parlé de VAR à Crystal Palace et a depuis déménagé à Everton

Townsend a déclaré à talkSPORT: «Je n’ai jamais été un fan de VAR, même s’il était parfait à 100% et que tout était correct, je pense toujours que cela ruine l’émotion brute du football.

« Si vous marquez un but à la dernière minute, vous vous déchaînez, mais si votre épaule est hors-jeu, cela ne compte pas.

« Ensuite, la prochaine fois que vous marquez, vous n’allez pas célébrer aussi intensément, alors vous perdez l’émotion brute.

« Le fait qu’il fasse tant d’erreurs, nous devons nous en débarrasser. »

Townsend peut maintenant s’attendre à ce que certains de ces problèmes fassent partie du passé avec l’assouplissement des règles de hors-jeu par VAR.

Et le handball ?

Les handballs via les décisions du VAR ont également suscité des critiques du système qui a été mis en place pour produire un arbitrage plus efficace et plus précis.

Cependant, l’IFAB a également précisé que les handballs avant un but seront assouplies.

L’IFAB a déclaré: “Le handball accidentel qui amène un coéquipier à marquer un but ou à avoir une opportunité de marquer ne sera plus considéré comme une infraction.”

Chef de l’arbitre de la Premier League, Mike Riley officiant pré-VAR

L’arbitre Mike Riley a ajouté : « Fondamentalement, nous voulons que l’approche soit celle qui permet aux joueurs de sortir, de s’exprimer et de laisser le jeu se dérouler.

“Nous avons introduit le bénéfice du doute pour le joueur attaquant, donc là où nous avons une situation de hors-jeu très proche, nous suivrons le même processus que l’année dernière mais appliquerons maintenant des lignes de diffusion plus épaisses.”

