ChangeNOW annonce le lancement de son portefeuille NOW

L’échange cryptographique à grande vitesse ChangeNOW a annoncé le lancement de son propre portefeuille NOW non dépositaire. Le portefeuille est disponible en version bêta sur les appareils iOS et Android et offre aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des transactions dans plus de 20 000 paires de devises quelle que soit la géolocalisation.

La plate-forme d’échange cryptographique rapide et facile à utiliser ChangeNOW a introduit le portefeuille NOW, un portefeuille non dépositaire qui offre toute la commodité et la sécurité de la plate-forme ChangeNOW à portée de main. En sélectionnant des informations sur les performances d’échange optimales et les besoins des utilisateurs non satisfaits à partir de la vaste expérience de l’équipe ChangeNOW dans l’espace cryptographique, le portefeuille a été développé dans le but de fournir aux utilisateurs l’expérience d’échange la plus pratique et la plus utile du marché.

Au moment de la publication, le portefeuille NOW est déjà actif et disponible sur l’App Store et Google Play. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au portefeuille, les utilisateurs peuvent donc le télécharger et commencer à trader immédiatement. NOW Wallet est le plus récent ajout à l’écurie de produits de cryptographie de ChangeNOW, rejoignant l’application NOW Tracker, NOW Payments, NOW Nodes, l’application ChangeNOW, et plus encore.

NOW Wallet : une nouvelle façon pratique de trader

NOW Wallet est un portefeuille sécurisé et non dépositaire qui permet aux utilisateurs d’échanger rapidement et facilement plus de 20 000 paires de crypto-monnaies. Comme avec la version de bureau de ChangeNOW, NOW Wallet prend en charge l’intégration des comptes bancaires et des cartes de crédit. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies sans tracas en liant Fiat à leurs cartes de crédit ou comptes bancaires. La sécurité est toujours une priorité avec ChangeNOW et NOW Wallet ne fait pas exception. En tant que portefeuille non dépositaire, NOW Wallet donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs fonds et les transactions de change sont protégées par de solides mesures de sécurité ChangeNOW.

Les utilisateurs de MAINTENANT Wallet ont accès à une expérience améliorée dans l’application qui a été soigneusement calibrée pour maximiser la facilité d’utilisation et la commodité, sans faire de compromis sur la confidentialité ou la sécurité. NOW Wallet prend en charge toutes les principales crypto-monnaies, y compris BTC, DOGE, ETH, ADA et BNB, ainsi que tous les jetons basés sur ERC-20 et BEP2. En tant que première plate-forme communautaire, ChangeNOW encourage les utilisateurs existants et potentiels à partager les autres pièces qu’ils aimeraient recevoir, car la plate-forme prévoit d’ajouter des pièces supplémentaires à la liste dans les semaines à venir.

Au-delà de l’expérience intuitive dans l’application, NOW Wallet permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec n’importe qui, n’importe quand, n’importe où. Il n’y a pas de restrictions géographiques d’utilisation et il n’y a pas de frais cachés dont les utilisateurs doivent s’inquiéter. ChangeNOW s’est associé aux fournisseurs de paiement Guardaian et Simplex pour faire des transactions fiat-to-crypto un jeu d’enfant. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de ChangeNOW peuvent acheter des crypto-monnaies avec des cartes MasterCard ou Visa.

Concernant le lancement du nouveau portefeuille, Mike Ermolaev, directeur des relations publiques de ChangeNOW, a déclaré ce qui suit :

« NOW Wallet est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un certain temps et nous sommes prêts à présenter la version bêta du produit. La clé du processus était de s’assurer que le produit final était quelque chose que l’utilisateur moyen trouverait pratique et utile. Pour y parvenir, nous impliquons notre communauté dans le processus et adaptons le portefeuille à leurs désirs et besoins. Nous sommes fiers du produit final et nous pensons vraiment que nos utilisateurs actuels et nouveaux vont l’adorer. »

Portefeuille inspiré de la communauté

L’équipe ChangeNOW a cherché à faire du portefeuille NOW une cristallisation de ce que l’utilisateur moyen de crypto voudrait dans un portefeuille et d’échanger une expérience. Pour ce faire, ils ont effectué des recherches approfondies et ont invité leur propre communauté active à participer à la formation du portefeuille en fournissant leurs commentaires. Bien que le portefeuille soit maintenant disponible, l’équipe ChangeNOW sollicite toujours les commentaires de la communauté sur la façon d’améliorer le produit. Les utilisateurs intéressés peuvent visiter la page NOW Wallet pour savoir comment ils peuvent aider à mettre à jour les fonctionnalités du portefeuille et à améliorer l’expérience utilisateur.

De plus, tous les utilisateurs sont invités à demander que des pièces soient ajoutées au portefeuille via la page Twitter de ChangeNOW. La prochaine enquête pour voir quelles nouvelles pièces seront ajoutées au portefeuille aura lieu peu de temps après le lancement.

Rappel amical : étant donné que NOW Wallet n’a pas la garde, l’utilisateur est responsable de l’accès à ses fonds. S’il vous plaît, n’oubliez pas votre phrase de départ.

À propos de ChangeNOW

ChangeNOW est un échange crypto illimité qui offre des échanges crypto rapides sans frais cachés. Il reste l’un des plus grands défenseurs de l’adoption de la cryptographie parmi les principaux publics et vise à fournir un environnement sécurisé, privé et convivial dans le cadre d’une série plus large d’efforts pour propulser l’industrie de la cryptographie dans l’avenir. .

La transaction sur ChangeNOW est rapide, peu coûteuse et transparente ; Vous pouvez échanger des crypto-monnaies non seulement via le site Web ChangeNOW, mais également via les applications de la plate-forme pour les appareils iOS et Android, disponibles sur l’AppStore et Google Play.

