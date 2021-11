Changer cette habitude de sommeil pourrait réduire votre risque de maladie cardiaque

De bonnes habitudes de sommeil et de bonnes habitudes améliorent la santé globale. C’est pourquoi nous essayons de mieux suivre notre sommeil. Nous voulons déterminer comment améliorer l’expérience tout en connectant simultanément ces données de sommeil à d’autres paramètres de santé que les appareils portables surveillent. Alors que nous en sommes aux premiers jours d’un suivi du sommeil plus sophistiqué, nous avons déjà de nombreuses études qui ont utilisé la technologie pour mesurer le sommeil et déterminer les liens avec les problèmes de santé. La dernière étude a été partagée mardi. Une équipe de chercheurs a déterminé une heure particulière de la journée à laquelle nous devions nous endormir. Un coucher plus tôt ou plus tard peut augmenter le risque de maladie cardiaque. Il y a une mise en garde dans tout cela. Les chercheurs ne peuvent pas prouver que se coucher au mauvais moment entraînera nécessairement des maladies cardiovasculaires.

Le moment idéal pour aller dormir

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui s’endorment entre 22h00 et 22h59 ont un risque plus faible de développer une maladie cardiaque que celles qui choisissent de se coucher plus tôt ou plus tard. Publiée dans l’European Heart Journal – Digital Health, l’étude montre que les personnes qui s’endorment entre 23h00 et 23h59 sont 12% plus susceptibles de développer une maladie cardiaque. Ceux qui se couchent après minuit ont un risque 25 % plus élevé de maladie cardiovasculaire. Dormir avant 22h00 est presque aussi dangereux, l’étude indiquant un risque 24% plus élevé de problèmes cardiaques.

Notamment, les scientifiques n’ont pas pu prouver que le temps d’endormissement entraînerait un risque plus élevé de maladie cardiaque. Il existe sans aucun doute d’autres facteurs qui augmentent le risque en dehors de l’heure du coucher.

« Le corps a une horloge interne de 24 heures, appelée rythme circadien, qui aide à réguler le fonctionnement physique et mental », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr David Plans, dans un communiqué. « Bien que nous ne puissions pas conclure à un lien de causalité à partir de notre étude, les résultats suggèrent que l’heure du coucher tôt ou tard peut être plus susceptible de perturber l’horloge biologique, avec des conséquences néfastes pour la santé cardiovasculaire. »

Comment les chercheurs ont lié le temps de sommeil aux maladies cardiaques

L’étude a porté sur 88 026 personnes recrutées par UK Biobank entre 2006 et 2010. L’âge moyen était de 61 ans, dont 58 % de femmes. Les participants ont porté un accéléromètre au poignet pendant sept jours. C’est ainsi que les auteurs ont déterminé les heures d’endormissement et de réveil. En plus de cela, les volontaires ont également rempli des évaluations et des questionnaires démographiques, de style de vie, de santé et physiques.

Les chercheurs ont défini les conditions suivantes comme de nouvelles maladies cardiovasculaires chez les volontaires : crise cardiaque, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique chronique, accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire. Ils ont suivi les volontaires en moyenne 5,7 ans plus tard. Quelque 3 172 participants avaient développé l’une de ces maladies cardiaques.

Les auteurs ont également ajusté l’âge, le sexe, la durée du sommeil, l’irrégularité du sommeil, les habitudes tabagiques, l’indice corporel max, le diabète, la pression artérielle, le taux de cholestérol, le statut socio-économique. Ils ont cherché à savoir si les gens se définissaient comme des lève-tôt ou des oiseaux de nuit. La conclusion était la même. Les personnes qui se couchent entre 22h00 et 22h59 ont un risque plus faible de développer une maladie cardiaque.

Faut-il changer l’heure du coucher ?

En analysant les hommes et les femmes, les auteurs ont trouvé quelques différences frappantes. L’association avec une augmentation des maladies cardiaques était plus forte chez les femmes qui se couchaient tard ou tôt.

L’endormissement avant 22h00 reste un risque important pour les hommes. Les chercheurs ne peuvent pas expliquer pourquoi l’association entre le temps de sommeil et les problèmes cardiaques est plus forte chez les femmes. Les plans ont noté que l’âge plus avancé des participants à l’étude pourrait être un facteur. Les femmes ont un risque accru de maladie cardiaque après la ménopause.

« Bien que les résultats ne montrent pas de causalité, le moment du sommeil est devenu un facteur de risque cardiaque potentiel – indépendant des autres facteurs de risque et des caractéristiques du sommeil », a conclu Plans. « Si nos résultats sont confirmés dans d’autres études, le moment du sommeil et l’hygiène de base du sommeil pourraient être un objectif de santé publique à faible coût pour réduire le risque de maladie cardiaque. »

Les chercheurs affirment que l’étude démontre également « l’utilité potentielle de la collecte d’informations sur les paramètres du sommeil via des dispositifs portables capables d’accélérométrie, qui peuvent servir de nouveaux indicateurs de risque cardiovasculaire ».