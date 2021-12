Changer d’avis : MagSafe est génial

Rita El Khoury / Autorité Android

Depuis longtemps, je m’intéresse à l’augmentation de l’expérience de mon smartphone et à la repousser ses limites. Les applications et les services sont un moyen d’y parvenir, mais il y a aussi de la place pour les accessoires – des objets tangibles que vous connectez à votre téléphone – pour faire passer les choses au niveau supérieur. Certains d’entre eux sont reliés sans fil, d’autres sont branchés sur un port de votre appareil et certains doivent être physiquement connectés. Le problème, c’est qu’il n’y a pas toujours quelque chose à quoi s’accrocher.

J’ai vu les fabricants d’accessoires lutter pendant des années pour résoudre ce dernier problème. Ils ont utilisé des coussinets de gel collants lavables pour attacher des portefeuilles et des banques d’alimentation à l’arrière des téléphones. Ensuite, ils ont proposé des pinces étranges pour ajouter des trépieds et des objectifs et des flashs LED plus lumineux. Ils ont eu le courage de suggérer de fixer de façon permanente des porte-bagues et des supports. Ils se sont battus pour des dizaines de tailles et de formes pour des plaques métalliques et des accessoires magnétiques. Zut, ils ont même essayé de minuscules ventouses.

Alors que je suivais chaque nouvelle tendance, j’espérais que ce serait la bonne approche, mais j’ai vite découvert que ce n’était pas le cas. Je ne voulais rien coller de façon permanente sur mon téléphone ou mon étui, et je n’aimais pas non plus nettoyer la saleté d’un tampon collant tous les jours. Tout ce que je voulais, c’était un moyen d’ajouter un accessoire à mon téléphone qui était là quand j’en avais besoin mais qui disparaissait quand je n’en avais pas besoin.

Je n’aurais jamais pensé que cette solution viendrait d’Apple et de ses iPhones, mais bon, qu’en savez-vous ? Lorsque MagSafe a été introduit, ce fut un moment « aha » pour moi. Aimants – bien sûr, il devait s’agir d’aimants. Et intégré aussi. Simple et impressionnant dans sa simplicité, MagSafe est, à mon avis, la réponse parfaite au problème des accessoires téléphoniques.

Une norme et plus de choix

Rita El Khoury / Autorité Android

MagSafe est avant tout une forme et une taille standardisées d’éléments magnétiques. La charge sans fil propriétaire de 15 W et les éléments NFC pourraient être l’objectif principal d’Apple, mais nous savons tous qu’ils ne signifieraient pas grand-chose sans le mécanisme de fixation. Si vous êtes un fabricant d’accessoires et que vous souhaitez que votre produit s’accroche à un iPhone 12 ou 13, vous devez suivre les directives d’Apple, même si vous n’allez pas vous précipiter pour obtenir la certification officielle de votre produit.

Compte tenu de l’influence d’Apple et de l’énorme part de marché des accessoires pour iPhone, il était certain que la plupart des fabricants d’accessoires sauteraient directement à bord. Il était même très probable qu’ils abandonnent leurs propres systèmes de fixation magnétiques ou autres pour adopter ceux d’Apple. Anker, Moment, Belkin, Mophie, Satechi, Otterbox et même PopSockets, pour n’en nommer que quelques-uns, ont pris le train en marche. Beaucoup d’autres emboîtent le pas chaque jour.

Bien qu’il s’agisse d’un format propriétaire, MagSafe est rapidement devenu un standard là où aucun autre standard ne pouvait être établi auparavant.

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un format propriétaire, MagSafe est rapidement devenu un standard là où aucun autre standard ne pouvait être établi auparavant. Il a réuni tous les compléments d’accessoires sous un seul facteur de forme : un réseau circulaire d’aimants. Dites ce que vous voulez à propos d’Apple, mais cela a mis de l’ordre dans le chaos.

C’est pourquoi MagSafe m’attire. Si j’ai un appareil ou un étui compatible, je sais que je peux trouver des portefeuilles, des banques d’alimentation, des supports et des dizaines d’autres accessoires de différentes marques, et ils fonctionneront tous. J’ai l’embarras du choix, même en termes de prix, et je n’ai pas à m’inquiéter qu’un produit ne soit pas compatible avec un autre.

Plus de normes: Les meilleures coques de téléphone magnétiques

Invisible, toujours prêt et pratique

Rita El Khoury / Autorité Android

Une nouvelle norme à elle seule ne suffit pas à me convaincre ; ça doit être un bon. Et dans le cas de MagSafe, je pense qu’Apple a pris la bonne décision. Les aimants intégrés sont invisibles, contrairement aux plaques métalliques que j’avais l’habitude de coller au dos de mes téléphones ou étuis. Ils n’accrochent pas non plus le tissu lorsque je glisse mon téléphone dans une poche ou un sac, et ils ne me dérangent pas lorsque je tiens mon téléphone.

Ils sont toujours là, cependant, et je n’ai pas à me soucier de les coller ou de les retirer, ou de prendre une décision semi-permanente de les garder sur mon téléphone ou mon étui. Chaque fois que je souhaite ajouter un accessoire à mon téléphone, je n’ai pas à y réfléchir à deux fois ; Je viens de le saisir et de le casser.

Vérifier: Les meilleures coques iPhone 13 Pro Max MagSafe

Cette commodité est également due à la nature des aimants. Il faut une fraction de seconde pour le verrouiller à quelque chose et une autre fraction pour le séparer délibérément. Et pendant qu’il est fixe, il forme un lien très fort.

Les accessoires MagSafe peuvent être temporairement fixés sur mon téléphone, librement commutés ou supprimés, et je sais que le système est toujours là chaque fois que j’en ai besoin. La meilleure technologie est si bonne qu’elle disparaît et ne m’oblige pas à y penser activement, et MagSafe est exactement cela.

Quelques défauts, quelques dealbreakers

Rita El Khoury / Autorité Android

Le plus grand obstacle à l’utilisation de MagSafe est l’interférence magnétique avec les appareils médicaux. Apple a quelques conseils à ce sujet, mais il suffit de dire qu’il vaut mieux éviter MagSafe si vous avez un stimulateur cardiaque. Votre vie et votre sécurité sont plus importantes que d’ajouter un accessoire à votre téléphone.

Les aimants peuvent également affecter les bandes magnétiques d’une carte de crédit (si vous vivez dans un pays qui les utilise toujours), mais également les badges de sécurité, les passeports et les porte-clés. Techniquement parlant, vous pouvez garder ces objets à proximité d’un appareil ou d’un accessoire MagSafe, mais Apple vous avertit de ne pas les placer entre le téléphone MagSafe et le chargeur. C’est beaucoup moins susceptible de se produire, et je ne suis personnellement pas trop inquiet là-bas.

La plus grande déception de MagSafe réside dans la limite de vitesse de charge sans fil arbitraire qu’Apple a établie autour de celle-ci.

Vous pouvez également vous demander si des aimants externes pourraient affecter l’électronique à l’intérieur d’un appareil. La réponse courte est que vous avez besoin d’aimants beaucoup plus puissants pour cela. Même alors, les deux éléments susceptibles de succomber sont la boussole et les haut-parleurs, qui sont généralement placés vers le haut et le bas du téléphone, pas vers le milieu. Deux fabricants d’accessoires – Pitaka et RokForm – ont expliqué cela en détail, et bien qu’ils aient intérêt à dire que les aimants sont relativement sûrs, ils fondent leurs affirmations sur des faits et des tests scientifiques.

Pour moi, la plus grande déception de MagSafe reste la limite de vitesse de charge sans fil arbitraire qu’Apple a établie autour de celle-ci. Vous n’obtenez que 10 W pour les appareils non certifiés et 15 W pour les appareils certifiés, alors que des concurrents comme Realme MagDart peuvent aller jusqu’à 50 W. Dommage que Realme n’ait pas la même aura qu’Apple et ne puisse pas ouvrir la voie à une large adoption de sa technologie.

MagSafe pour Android, en quelque sorte

En tant que converti MagSafe mais avant tout utilisateur d’Android, vous pouvez imaginer que j’ai passé l’année dernière à me tourner les pouces en attendant. Je savais qu’il y aurait des solutions de fortune qui me permettraient de profiter de l’écosystème des accessoires tout en gardant mon Pixel bien-aimé, et il y a enfin du mouvement là-bas.

Je souhaite que davantage de fabricants de boîtiers se joignent à la mêlée et proposent des boîtiers MagSafe pour les appareils Android.

Moment, le fabricant de ces objectifs sophistiqués que vous pouvez coupler à votre téléphone, a publié des étuis (M) Force pour les gammes Galaxy S21 et Pixel 6. Ces boîtiers noirs – bien qu’un peu ennuyeux à mon avis – ouvrent la porte à deux grands écosystèmes accessoires. Premièrement, ils ont la bague de fixation de l’objectif Moment, et deuxièmement, ils ont un réseau circulaire intégré d’aimants compatible avec MagSafe. Tant que cet étui est sur mon Pixel 6 Pro, mon téléphone peut s’accrocher à n’importe quel chargeur sans fil compatible MagSafe, bague, portefeuille, support, support de trépied, etc.

Je souhaite que davantage de fabricants de boîtiers se joignent à la mêlée et proposent des boîtiers MagSafe pour les appareils Android. Je ne comprends pas pourquoi c’est si rare — après tout, c’est un petit accessoire qui peut ouvrir tout un marché aux utilisateurs d’Android. Et oui, je suis au courant des dizaines d’autocollants magnétiques supplémentaires qui peuvent apporter MagSafe à n’importe quel téléphone, mais je serais de retour à la case départ avec ceux-ci, c’est-à-dire devoir coller quelque chose en permanence sur mon appareil. Donnez-moi plutôt une affaire, s’il vous plaît, mais vous faites vous.

Une fois que vous allez à MagSafe, vous ne pouvez plus revenir en arrière

Rita El Khoury / Autorité Android

Ma configuration actuelle se compose d’un Pixel 6 Pro avec l’étui Moment (M) Force (49 $) et d’un iPhone 12 Pro Max avec un étui jaune Apple MagSafe (49 $). À côté d’eux, j’ai utilisé le support de trépied de Moment (49 $), ainsi que la poignée de téléphone MagGo d’Anker (15,99 $), la banque d’alimentation sans fil (59 $) et le double chargeur sans fil (79 $).

Utilisez-vous des accessoires MagSafe ?

10 voix

J’ai un iPhone, non.

20%

J’ai un iPhone, oui.

20%

J’ai un téléphone Android, non.

50%

J’ai un téléphone Android, oui.

dix%

La poignée est devenue un accessoire essentiel pour mon Pixel 6 Pro, en raison de la lourdeur et de la lourdeur de ce téléphone. Chaque fois que je suis à l’extérieur de la maison, je le garde sur mon téléphone pour éviter de le faire tomber et pour le rendre utilisable d’une seule main, notamment pour prendre des photos. De retour à la maison, je l’enlève simplement et continue à utiliser mon téléphone normalement.

La banque d’alimentation est également incroyablement pratique pour charger mes téléphones en déplacement, sans avoir à se soucier des câbles ou de garder un alignement exact des pads sans fil. Quant aux autres accessoires, j’apprécie à quel point il est pratique d’y mettre mes téléphones pour les charger ou prendre des photos, selon les besoins, mais aussi à quel point il est rapide et facile de les retirer. Pas de gâchis, pas de chichi.

La meilleure technologie est si bonne qu’elle disparaît et ne m’oblige pas à y penser activement, et MagSafe est exactement cela.

Je suis très heureux de voir toutes les nouvelles catégories d’accessoires et idées qui commenceront à apparaître maintenant que MagSafe est établi. Razer, par exemple, vient de sortir un ventilateur de refroidissement qui se connecte via MagSafe. Je m’attends à ce que d’autres accessoires excentriques et intéressants continuent à apparaître.

MagSafe m’a conquis, et pour l’instant, il n’y a pas de retour en arrière. Jusqu’à ce qu’une meilleure solution se présente, c’est le système que je recherche chaque fois que je souhaite obtenir un accessoire qui se connecte à mon téléphone.

Continue de lire: Le MagSafe d’Apple nous rapproche des téléphones sans port

commentaires