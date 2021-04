Changer de nominé dans le compte NPS? Voici les nouvelles règles de nomination que vous devez connaître

Si vous souhaitez également modifier votre nomination NPS, voici quelques règles que vous devez connaître;

Vers la fin de l’année dernière, des changements ont été apportés au processus de nomination d’un compte NPS. Avec les changements, le processus de nomination est devenu beaucoup plus facile. Désormais, il sera possible de modifier la candidature en ligne au lieu de soumettre le formulaire de candidature physiquement. Grâce aux identifiants de connexion des abonnés, PFRDA a également permis à l’installation en ligne basée sur le «signe électronique» de modifier les nominations.

Auparavant, les abonnés existants de NPS devaient soumettre le formulaire S2 (Demande de changement des détails du maître d’abonné) physiquement aux officiers nodaux associés, aux entreprises ou aux points de présence (POP) pour mise à jour, qui souhaitaient modifier leur nomination.

Si vous souhaitez également modifier votre nomination NPS, voici quelques règles que vous devez connaître;

Le ou les candidats sous NPS auront le droit, à l’exclusion de toute autre personne, de recevoir tous les fonds ainsi restés impayés, au décès du souscripteur. La nomination sera en faveur d’une ou plusieurs personnes appartenant à la famille du souscripteur si un souscripteur a une famille au moment de la nomination; toute nomination faite par un tel souscripteur en faveur d’une personne n’appartenant pas à sa famille sera considérée comme invalide; une nouvelle nomination devra être faite par le souscripteur sur son mariage. Toute nomination faite avant ce mariage sera considérée comme invalide.Si au moment de la nomination, le souscripteur n’a pas de famille, la nomination pourrait être en faveur de toute personne. Cependant, si le souscripteur acquiert ultérieurement une famille, cette nomination sera immédiatement considérée comme invalide et le souscripteur devra faire une nouvelle nomination en faveur d’une ou plusieurs personnes appartenant à sa famille. [or as the case may be, the child of a deceased son of the subscriber] a été adopté par une autre personne, un tel enfant est considéré comme exclu de la famille du souscripteur.Si la nomination est en tout ou en partie en faveur d’un mineur, le souscripteur pourrait désigner une personne majeure de sa famille, pour être le tuteur du candidat mineur dans le cas où le souscripteur décède avant le candidat.Si il n’y a pas de personne majeure dans la famille, le souscripteur peut désigner toute autre personne comme tuteur du candidat mineur. à tout moment être modifié par un abonné. Si un souscripteur par notification écrite à l’intermédiaire désigné à cet effet exprime son désir d’exclure son mari de la famille, le mari et ses parents à charge ne seront plus considérés comme faisant partie de la famille du souscripteur aux fins du présent programme. , à moins que l’abonné n’annule ultérieurement par écrit une telle notification.

