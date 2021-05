“ Changer de tactique ” – Le nouveau partenaire d’entraînement d’Anthony Joshua a révélé et montre qu’il s’entraîne maintenant pour Oleksandr Usyk, pas Tyson Fury

Anthony Joshua a amené un nouveau partenaire d’entraînement au camp d’entraînement alors qu’il commence à se préparer pour son prochain combat probable contre Oleksandr Usyk, pas Tyson Fury.

Les champions britanniques des poids lourds semblaient prêts à se rencontrer dans un affrontement incontesté cet été, mais la victoire à l’arbitrage de Wilder a saboté leur combat.

Joshua a amené Wadi Camacho au camp

Maintenant, Fury doit affronter l’Américain ensuite.

En conséquence, AJ a reçu l’ordre de se défendre contre son challenger obligatoire de la WBO.

Son promoteur Eddie Hearn a réagi en disant que cela signifierait qu’ils devraient faire de grands changements dans le camp de Joshua et amener le sparring gaucher.

Cela commence maintenant à prendre forme avec le poids lourd britannique Wadi Camacho le rejoignant au gymnase EIS à Sheffield.

Usyk est l’ancien champion incontesté des poids lourds, qui cherche maintenant à répéter l’exploit chez les poids lourds

Le joueur de 35 ans a un record de 21-9 ayant concouru autour du niveau anglais pendant la majorité de sa carrière.

Ses derniers combats ont eu lieu en 2019 – des défaites contre Lawrence Okolie et Deion Jumah.

Camacho a publié des photos et des vidéos après un combat avec Joshua mardi.

Dans un clip, le poids lourd a déclaré qu’il “ changeait maintenant de tactique ” – indiquant que tout son camp était sur le point de changer avec le nouvel adversaire cible.

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra apparemment tout recommencer

Hearn a également déclaré qu’il existe des options alternatives pour AJ et a suggéré qu’il pourrait quitter la ceinture WBO si l’accord n’est pas bon pour le combat contre Usyk.

Le promoteur a nommé Dillian Whyte, Andy Ruiz Jr et Luis Ortiz comme des ennemis possibles, mais a insisté sur le fait que leur première priorité et que le combat “ le plus probable ” est le combat ukrainien obligatoire.

Les dates cibles pour Joshua vs Usyk sont connues pour être le 21 août et le 28 août.

Les sites possibles incluent le stade de Wembley et le stade Tottenham Hotspur.