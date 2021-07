Changer de voie| Cadres à mi-carrière : devriez-vous quitter votre emploi en entreprise pour StartUp ?

Si vous travaillez sur une start-up, il y a probablement un jeune de 21 ans dans un dortoir universitaire qui travaille sur la même idée avec l’énergie brute de la jeunesse.

Par Karan Bajaj,

J’avais 39 ans lorsque j’ai quitté mon poste de PDG de Discovery India pour lancer WhiteHat Jr. Rétrospectivement, la décision a bien fonctionné, mais à l’époque, j’étais secoué par le doute. Serais-je capable de créer une start-up technologique en tant que fondateur solo d’âge moyen sans aucune formation en technologie ? Comment pourrais-je passer de la direction d’une organisation de quelques centaines de personnes au travail dans une seule pièce avec une équipe ou deux ou trois personnes ? Aujourd’hui, deux ans plus tard, j’ai compris certains modèles de ce qu’il faut pour effectuer une transition relativement douce de dirigeant d’entreprise à PDG de start-up. Si vous possédez tout ou partie de ces traits, n’hésitez pas à franchir le pas de la start-up – ce sera une course extrêmement satisfaisante et réussie !

Un modèle d’agitation

Vous changez d’emploi, de carrière, d’emplacement souvent à la recherche de nouveaux défis, de nouvelles courbes d’apprentissage ? Mon curriculum vitae à carreaux avec de multiples changements d’emploi, des changements d’industrie et l’écriture de congés sabbatiques était souvent perçu comme un inconvénient dans le monde de l’entreprise. Mais cette soif constante d’apprendre et d’escalader de nouvelles montagnes est probablement l’un des meilleurs indicateurs du succès d’une start-up. Peu de temps après le démarrage, je me souviens d’un jour en particulier où j’ai dû changer de contexte pour déterminer s’il fallait déprécier la base de code existante de l’entreprise et créer une nouvelle base de données à partir de zéro pour décider d’externaliser nos centres d’appels plutôt que de les garder en interne, puis , s’il faut dépenser d’avance pour doubler nos opérations et notre force de vente pour le mois prochain. Toutes les décisions qui pourraient faire ou défaire une entreprise en démarrage à court d’argent. Vous avez plus de jours comme ceux-ci que pas dans une start-up. Seule une profonde curiosité à comprendre des domaines dans lesquels vous n’avez aucune expérience ou contexte vous permettra de prospérer dans cette incertitude.

Histoire de construire des choses

J’ai eu la chance d’être romancier avant de créer une entreprise. Au cours de la décennie que j’ai passée à écrire, j’ai été obligé de surmonter le doute quotidien en transformant une page blanche en un roman de 300 pages sans savoir si quelqu’un le lirait un jour. Et puis, les refus ! Soixante et un pour mon troisième roman, où j’avais l’impression que presque tous les agents, tous les éditeurs du monde rejetaient mon roman au cours de deux années d’écriture et de réécriture constantes. À chaque rejet, vous vous débarrassez de la déception, travaillez à nouveau sur le manuscrit, puis vous êtes à nouveau rejeté – jusqu’à ce qu’un jour, quelqu’un vous donne une chance. Vision, doute de soi, rejet, déception, exaltation, si vous avez vécu le cycle complet de tout acte de création – art, nouveau processus commercial, innovation de produit – alors une start-up est faite pour vous !

Désir d’être entièrement pratique

En tant que fondateur, vous serez le premier rédacteur publicitaire, le premier agent du centre d’appels, le premier directeur des ventes de votre entreprise, etc. Contrairement à une entreprise où la roue est déjà en mouvement et où chaque nouveau dirigeant lui donne un coup de pouce, vous mettez la roue en marche chaque jour à partir de zéro dans une start-up à un stade précoce à la recherche d’un modèle commercial. Aucun playbook n’existe. L’équipe fondatrice crée le playbook, qui devient finalement un système commercial évolutif. Je me souviens avoir réparé les microphones et les caméras de nos mille premiers utilisateurs lorsqu’ils ont eu un problème dans un cours en direct, qui s’est lentement transformé en un centre de contact avec des centaines d’agents. Êtes-vous prêt à migrer des réunions du conseil d’administration pleines de puissance en tant que dirigeant d’entreprise à succès à la rédaction des 100 premiers e-mails du tout nouveau CRM de votre entreprise ou à la résolution des problèmes matériels de vos 1 000 premiers utilisateurs ? La combinaison d’une vision macro et d’une orientation extrême sur les détails micro distingue les meilleures équipes fondatrices.

L’humilité d’un débutant

Un jour, j’étais le PDG de Discovery, le lendemain j’attendais une heure devant le bureau d’un capital-risqueur à New Delhi. Un analyste junior, tout droit sorti de l’université, m’a rencontré car le partenaire n’a pas pu venir à l’heure convenue. Il a rejeté mon argumentaire en quelques minutes tout en déjeunant, tout comme plusieurs autres lors des rondes de financement suivantes au cours des deux prochaines années. Un vendeur d’ordinateurs portables ne nous louerait pas d’ordinateurs portables parce que nous ne répondions pas à leurs critères de solidité du bilan au stade de l’amorçage. Mon ex-collègue de P&G qui avait inscrit son enfant à nos cours de codage était gênée de me parler directement lorsqu’elle a appelé notre numéro d’assistance, surprise de la petite échelle de notre opération. Le voyage du confort de mi-carrière au démarrage est un voyage d’humilité, rempli de petites humiliations quotidiennes. Ou pas. L’humilité du débutant à apprendre de nouvelles choses fait des jeunes entreprises une expérience incroyablement joyeuse et énergisante.

L’énergie d’un jeune de 21 ans

Si vous travaillez sur une start-up, il y a probablement un jeune de 21 ans dans un dortoir universitaire qui travaille sur la même idée avec l’énergie brute de la jeunesse. Votre équipe fondatrice aura également probablement au moins une décennie de moins que vous, en particulier au début du démarrage de votre entreprise. Que ce soit en compétition ou en équipe, vous serez entouré de jeunes et vous devrez suivre le rythme! L’énergie du fondateur déterminera l’énergie de l’organisation. Sept ans de yoga et de méditation m’ont été d’une utilisation inattendue pour établir un rythme énergique et fulgurant pour WhiteHat Jr. Votre source d’énergie peut être différente, mais préparez-vous pour une course qui prendra tout votre endurance – et plus encore.

Si l’un des éléments ci-dessus vous décrit (ou même si ce n’est pas le cas), vous pouvez envisager en toute sécurité l’incroyable aventure de démarrer. Succès ou pas, vous grandirez énormément, quotidiennement en franchissant le pas et ne regretterez jamais le geste !

(L’écrivain est un auteur et un entrepreneur en technologie, ainsi que le fondateur et PDG de WhiteHatJr. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.