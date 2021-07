Changer de voie : la faible probabilité de réussite d’une start-up – et pourquoi vous devriez quand même le faire !

Vous hésitez à sauter le pas ?

Par Karan Bajaj

Nous étions enceintes de six mois de notre deuxième fille en 2015 lorsque j’ai quitté mon travail pour écrire un roman. Je savais que la probabilité de réussir en tant qu’écrivain à temps plein était extrêmement faible. Nous étions à New York où les loyers sont élevés et les soins de santé sont chers, j’avais donc les doutes et les peurs habituels. Mais cette fois, j’étais raisonnablement confiant d’avoir pris la bonne décision. Comme je l’étais lorsque j’ai quitté Discovery pour démarrer WhiteHat Jr. Au cours de la dernière décennie, j’ai mis au point un cadre qui, je l’espère, pourra être utile aux personnes qui envisagent de se lancer dans des domaines où le succès est faible, le risque est élevé, mais la passion est à son apogée ! Voici quelques principes simples qui peuvent guider votre décision :

Une croissance personnelle extraordinaire conduira éventuellement à des résultats professionnels extraordinaires

J’ai eu la chance de voir de près trois industries de la création : l’écriture, la télévision et les start-up. Dans chacun d’eux, les statistiques sont similaires. 90% des livres échouent, 90% des lancements de nouvelles chaînes de télévision perdent de l’argent, 90% des startups ferment en quelques années. La probabilité de réussite est <10 %.

Mais la probabilité d’une croissance spectaculaire et d’une auto-transformation est de presque 100 %.

Et finalement, le monde apprécie cela.

Je n’avais rien à montrer professionnellement, par exemple, pendant les dix-huit mois que j’ai passés à écrire mon roman à plein temps en 2016. Le livre n’avait pas bien marché. Mais presque immédiatement après, j’ai été choisi comme directeur de Discovery pour l’Inde, car ils voulaient un chef d’entreprise qui avait des antécédents de risques créatifs. De même, je pensais que mon année passée à faire du yoga à temps plein me ralentirait professionnellement mais j’ai rapidement découvert que je faisais bien mieux au travail que je ne l’avais jamais fait grâce au silence et à la rigueur de la pratique quotidienne du yoga de 5h à 22h. de l’ashram où j’avais vécu.

Une formidable croissance personnelle se manifeste simplement dans votre vie professionnelle et le monde le récompense, même si ce n’est pas instantanément. Par conséquent, j’étais moins nerveux quand je suis parti pour commencer WhiteHatJr. Je savais que je grandirais énormément en apprenant à construire un produit technologique, en travaillant sur une mission qui m’excitait, et c’était suffisant en soi.

Vous hésitez à sauter le pas ? Demandez-vous simplement si vous allez grandir énormément en plongeant plutôt qu’en étant là où vous êtes. Si oui, ne regardez pas en arrière une minute, cela finira par vous entraîner.

Vous devez payer les frais de création – prenez plus de chances d’apprendre plus rapidement

Mon taux de réussite serait au mieux de 40 % au cours de la dernière décennie d’entreprendre des projets créatifs importants.

Il serait probablement descendu à 10 % avec les prochains paris. Le succès créatif réside dans la satisfaction de besoins non exprimés, qui sont généralement à la périphérie du système. Le monde n’a même pas encore identifié le problème, donc les chances de se tromper de solution proposée sont remarquablement élevées.

Vous devrez prendre plusieurs risques avant de bien faire les choses. Ou vous pouvez avoir de la chance comme je l’ai été au tout premier essai, mais vous payez la cotisation la prochaine fois.

En corollaire exact, plus vous prenez de chances, plus vous avez de chances de réussir votre transformation, car vous continuez à grandir et à apprendre énormément à chaque tir et à prendre de meilleures chances la prochaine fois. J’ai appris à être très pratique avec le produit, par exemple, poster mon expérience infructueuse avec le lancement d’une chaîne de télévision, ce qui a énormément aidé au début de la startup. En fin de compte, vous devez payer la cotisation, que ce soit lors de la première expérience ou de la 5e, alors ne laissez pas la peur de l’échec vous décourager de tirer. Les échecs sont discrets mais les apprentissages sont cumulatifs.

Ne vous laissez pas décourager par l’opinion publique, concentrez-vous plutôt sur votre contribution

Mes éditeurs étaient convaincus que Johnny Gone Down, mon 2e roman, serait un véritable succès. Cela n’a pas fonctionné. Au contraire, j’ai partagé le concept original de WhiteHat Jr avec de nombreux PDG qui étaient mes collègues. Les leaders de l’industrie les plus chevronnés pensaient qu’il s’agissait d’une idée trop spécialisée et que je ne devais pas quitter mon travail pour cela.

Personne ne peut vraiment prédire le résultat d’une idée de zéro à un. Et même un travail acharné, qui va de soi, n’a pas grand chose à voir avec le succès. Mon premier roman a été écrit sur six mois d’efforts à temps partiel et était un best-seller ; le troisième a pris près de cinq ans d’efforts concentrés et n’a pas fonctionné.

Tout ce que vous contrôlez est votre entrée. Le résultat d’un grand projet créatif est imprévisible. Aucun expert, aucun modèle financier, aucune opinion populaire ne pourra jamais le prédire pour vous. Le seul cadeau que vous devez à la vie est celui de donner quotidiennement toute votre énergie à l’entrée. Finalement, l’entrée vous transforme, et les heures supplémentaires mènent à une sortie transformatrice !

Quantifiez votre appétit pour le risque avec la règle mathématique de 20 000 $

Voici une règle empirique que j’ai trouvée utile à chaque fois que j’ai plongé, en particulier les deux dernières fois avec la responsabilité financière de mes filles et de mes parents âgés :

Mois pris pour trouver un nouvel emploi = (votre salaire)/20 000 $. Dans une très mauvaise économie, faites ceci (votre salaire)/10 000 $.

Donc, si vous gagnez 120 000 $, il vous faudra 6 mois pour trouver un emploi. Ou 12 mois dans le pire des cas. Vous pouvez calculer votre piste exacte pour le risque avec une précision raisonnable avec cette règle. Si vous avez suffisamment d’épargne liquide pour couvrir X mois de dépenses mensuelles + Y nombre de mois de chômage ci-dessus tout en trouvant un nouvel emploi, vous êtes prêt à construire quelque chose de plein pendant (X+Y) mois.

Je savais, par exemple, que j’avais deux ans à consacrer à plein temps à l’écriture, en fonction de mes économies et de mon calcul du temps qu’il faudrait pour trouver un emploi. Cela m’a aidé à tout mettre en œuvre pour devenir écrivain à temps plein en plein milieu de ma carrière et à pivoter au bon moment quand cela ne fonctionnait pas.

Sans cadre, les gens sont plus réticents au risque qu’ils ne devraient l’être, laissant une ombre sur la vie qu’ils sont capables de vivre. Chaque événement de croissance exceptionnel aura un risque correspondant, quantifier votre appétit pour le risque vous aidera à surmonter les hauts et les bas du parcours de croissance sans constamment compter vos pertes.

J’espère que cela donne un cadre directeur pour décider s’il faut tout mettre en œuvre pour poursuivre votre rêve. En fin de compte, rejetez tous les conseils en faveur de votre propre instinct. Les startups, comme tous les projets créatifs, se situent aux frontières de tous les systèmes établis, les meilleurs d’entre nous répondent à un appel plus haut que nous pour les amener au grand public sans beaucoup de frameworks et de modèles !

(L’écrivain est un auteur et un entrepreneur en technologie, ainsi que le fondateur et PDG de WhiteHat Jr. Les opinions exprimées sont personnelles.)

