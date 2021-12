Changer la donne sur les applications de rencontres: Tech vet veut connecter les gens à travers leurs goûts musicaux

Vous vous souvenez d’avoir fait une mix tape pour quelqu’un avec qui vous sortiez ? Et si la mix tape – ou vos goûts musicaux – était la raison pour laquelle vous sortiez ensemble ?

C’est la prémisse derrière Beatmatch, une nouvelle application de rencontres pour les mélomanes qui peuvent établir un lien amoureux potentiel sur une chanson ou des artistes particuliers ou un concert à venir.

Chudi Iregbulem est le fondateur et PDG de Beatmatch. Il a passé un peu plus de quatre ans chez Amazon Web Services à Seattle en tant que développeur et chef de produit avant de partir en août pour poursuivre son démarrage à temps plein. Il est depuis retourné dans sa ville natale de Los Angeles, mais il a une petite équipe qui travaille sur Beatmatch à Seattle et la ville sera le point de lancement de la version bêta de l’application le 1er janvier.

Chudi Iregbulem, fondateur et PDG de Beatmatch. (Photo de match)

Iregbulem est un DJ avec une appréciation claire de la façon dont les relations peuvent commencer et être améliorées par des intérêts musicaux partagés.

« La musique est si importante, si essentielle dans nos vies », a-t-il déclaré. « Le but est de créer une conversation autour de la musique.

Bien que cela puisse certainement sembler romantique d’une manière analogique de tomber amoureux tout en feuilletant des albums dans un vrai magasin de disques, l’ère numérique et les applications mobiles peuvent accélérer le processus.

Beatmatch fonctionne en se synchronisant avec votre activité sur Spotify ou Apple Music et en apprenant ce que vous aimez écouter. L’algorithme de l’application trouve des auditeurs ayant des goûts similaires et fait des recommandations pour des connexions potentielles. Les utilisateurs peuvent rechercher une correspondance et commencer le dialogue en commentant des chansons ou des enregistrements ou tout autre élément susceptible de trouver le bon ton dans une application centrée sur la musique.

Iregbulem préfère son idée aux applications de rencontres traditionnelles où les utilisateurs passent simplement devant des photos sans fin à la recherche d’amour en fonction de leur apparence. Mettre quelque chose d’aussi important que la musique au premier plan de l’expérience élimine le chagrin d’amour qui peut survenir en arrière-plan lorsque vous découvrez que la personne avec qui vous allez sortir aime des choses que vous n’êtes pas.

« Notre objectif est définitivement de faire correspondre les gens sur la musique d’abord », a déclaré Iregbulem. «Nous pensons que cela en dit long sur vous, qui vous êtes en tant que personne, comment vous pensez, comment vous vous habillez, comment vous parlez, toutes ces choses. Nous préférons mettre cela en avant pour que vous ne perdiez pas de temps.

Iregbulem a été sélectionné pour participer à la cohorte de bourses 2021 avec Visible Hands, un accélérateur de pré-semence basé à Boston pour les fondateurs sous-représentés.

Avant AWS, Iregbulem a également travaillé dans la technologie chez ESPN et il a une décennie à son actif en tant qu’ingénieur et chef de produit.

« C’est vraiment mon pain et mon beurre », a-t-il déclaré à propos du côté technique. Trouver comment collecter des fonds et comment recruter font partie des défis auxquels il est maintenant confronté en tant que fondateur pour la première fois.

Beatmatch organisera sa soirée de lancement avec une programmation variée d’artistes au Q Nightclub de Seattle le 1er janvier. Iregbulem a qualifié la ville de « marché parfait » pour faire décoller son entreprise.

« Seattle est une ville avec une histoire musicale énorme et riche. Nous voulions choisir un endroit qui était un marché de la musique, mais encore assez petit pour que nous ayons une chance d’échouer et de trouver un marché de produits adapté.