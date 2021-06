Changer les préférences des consommateurs à l’époque de Covid : un changement de paradigme vers des maisons saines

Après l’avènement de Corona, les acheteurs de maison ont donné la priorité à la propreté et à un environnement sain dans leur recherche d’un logement et les projets avec ces modes de vie sains deviendraient le choix préféré de beaucoup.

COVID 19 a changé nos vies de différentes manières. Alors qu’au départ, le défi était de lutter contre le virus, il est désormais établi que c’est la nouvelle normalité. Personne ne sait combien de temps durera la vague actuelle. Aussi longtemps que cela dure, COVID 19 a déjà affecté nos vies dans une large mesure. Nous sommes déjà historiquement la culture la plus intérieure de l’humanité, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les activités qui nous emmenaient à l’extérieur, telles que l’exercice, les trajets quotidiens, les courses, sont maintenant passées à l’intérieur pour beaucoup. Notre sens accru de la santé nous amène à nous poser des millions de nouvelles questions sur ce nouvel état de vie, de l’air que nous respirons à la meilleure façon de gérer notre bien-être en ce moment.

Il y a certainement plus d’accent sur l’hygiène globale après l’épidémie du virus. Les individus font plus attention à se laver ou à se désinfecter les mains. Maintenant que le verrouillage a été assoupli dans de nombreuses régions du pays et que les gens s’aventurent hors de chez eux, les surfaces couramment utilisées comme la poignée de porte, les boutons d’ascenseur, les zones de travail, les magasins verront davantage de désinfection et de désinfection. La seule chose qui est maintenant claire est l’importance de maintenir une bonne santé et une bonne immunité. La plupart des décès dus au virus ont été liés à des comorbidités ou à des maladies existantes comme le diabète, l’hypertension, etc.

La pandémie a mis en évidence le lien important entre la pollution de l’air et la mortalité due au COVID-19 : des niveaux plus élevés de pollution de l’air intérieur et extérieur ont exacerbé les effets de la pandémie sur la santé.

Les modes de vie sains sont pertinents pour plusieurs maladies et pour maintenir la santé mentale des individus. Nous vivons actuellement des moments extraordinaires, où nous vivons tous des changements importants dans notre vie quotidienne. Alors que l’Inde continue de prendre des mesures pour freiner la propagation de la pandémie de COVID-19, il semble y avoir un énorme changement dans les préférences des consommateurs avec une augmentation de la demande pour un mode de vie sain et surtout des maisons saines et ces changements dureront bien même après la la situation s’améliore.

Les mentalités des consommateurs évoluent rapidement, et cette tendance est assez évidente dans le segment résidentiel. Les personnes vivant dans des logements locatifs ont commencé à rechercher des biens adaptés à leurs budgets, et bien entretenus en termes d’hygiène et de propreté. Ces mois de verrouillage ont été difficiles pour les locataires restant et travaillant dans leurs espaces confinés, ils ont utilisé ce temps pour explorer les propriétés sur des plateformes numériques, en prenant des visites virtuelles à la place des visites sur site pour obtenir une expérience en temps réel.

Les développeurs ont analysé cette tendance d’un mode de vie sain et ont déplacé leurs intérêts vers la création de projets qui répondent aux besoins changeants des acheteurs new-age dans l’ère post-Covid. Les projets tels que les cantons intégrés sont très demandés, en raison des installations telles que les loisirs, les parcs, les jardins, les magasins essentiels quotidiens, tous situés dans les locaux de la société. Les développeurs sont prêts à s’adapter à l’évolution des besoins et des mentalités des acheteurs et s’efforcent de personnaliser leurs projets. COVID 19 a fait prendre conscience aux gens de l’importance de vivre dans un environnement sain et sans pollution. Désormais, les acheteurs de maison qui cherchent à acheter une propriété veulent investir dans des sociétés qui offrent des équipements sains ainsi qu’une couverture verte accrue. Les activités sportives et de remise en forme constitueront également une partie importante du mode de vie quotidien pour développer une forte immunité. Les habitudes alimentaires subiront également une transformation pour un mode de vie sain, le concept d’agriculture interne pour produire des produits comestibles biologiques sera adopté par des communautés conscientes. Le développement sans rejet pour contrôler et traiter les déchets générés sera très demandé pour l’amélioration de l’environnement. Après l’avènement de Corona, les acheteurs de maison ont donné la priorité à la propreté et à un environnement sain dans leur recherche d’un logement et les projets avec ces modes de vie sains deviendraient le choix préféré de beaucoup.

La pandémie de COVID -19 a fondamentalement changé le monde tel que nous le connaissons. Les gens vivent différemment et, à bien des égards, pensent différemment. Les consommateurs du monde entier regardent les produits et les marques sous un nouvel angle. Le virus remodèle les industries en temps réel, accélérant rapidement les tendances sous-jacentes à long terme en l’espace de quelques semaines à peine. Peu de recherches indiquent que les nouvelles habitudes formées maintenant perdureront au-delà de cette crise, changeant de façon permanente ce que nous apprécions et comment nous vivons et travaillons. Les êtres humains sont incroyables pour s’adapter à tout type d’environnement, donc avant même que nous nous en rendions compte, tous ces changements de mode de vie sembleront être la nouvelle norme.

– Par Faizal Roshan – Vice-président – ​​Opérations commerciales et RH, JP Infra Mumbai

