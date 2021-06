Changer les taux de la TPS pour les fournitures de Covid n’est pas une panacée

Comme il y a une défaillance du marché en raison d’une externalité élevée, la responsabilité de vacciner et de financer les dépenses à partir du Fonds consolidé incombe entièrement au gouvernement.

La 43e réunion du Conseil de la TPS s’est réunie le 28 mai pour décider de questions telles que le traitement fiscal des fournitures de Covid-19, le traitement de la structure des droits inversés pour certains articles et l’extension de l’allégement aux petits contribuables, et l’extension de la période d’indemnisation au-delà de juin 2022, date à laquelle le régime actuel prend fin. Avec pas moins de huit ministres des Finances d’États dirigés par l’opposition, les délibérations du Conseil ne devaient pas se dérouler sans heurts, et il n’est pas surprenant que des décisions clés aient été reportées.

Le problème le plus urgent était de réduire les taux d’imposition sur les fournitures liées à Covid-19 telles que les vaccins, les médicaments et les médicaments, les bouteilles d’oxygène et les concentrateurs, et d’autres matériels et équipements nécessaires aux soins de Covid. Certains États ont demandé une exonération des vaccins (actuellement taxés à 5%), mais étant donné les taux plus élevés sur les intrants, cela les rendrait inéligibles au crédit de taxe sur les intrants, ce qui pourrait en fait augmenter les prix.

Certains ont suggéré un taux zéro de la taxe et d’autres ont suggéré de prélever un petit taux de 0,1% pour permettre le crédit de taxe sur les intrants. Cependant, le taux zéro n’est appliqué qu’à l’exportation et le prélèvement d’un taux faible entraînerait de lourdes restitutions. Compte tenu des différences, le Conseil a constitué un panel de 8 membres dirigé par le CM Meghalaya pour délibérer et soumettre un rapport d’ici le 8 juin sur la question.

Le point important qui a échappé à la discussion est que la composante fiscale n’est pas un déterminant majeur du prix du vaccin aujourd’hui ; c’est la politique alambiquée des vaccins, combinée à l’inadéquation offre-demande. Comme il y a une défaillance du marché en raison d’une externalité élevée, la responsabilité de vacciner et de financer les dépenses à partir du Fonds consolidé incombe entièrement au gouvernement.

La Constitution place la prévention et le confinement des maladies contagieuses dans la liste concurrente (entrée 29), et le gouvernement de l’Union devrait assumer la responsabilité de financer le programme, et les États ainsi que le secteur privé devraient être impliqués dans l’administration du vaccin. Le gouvernement aurait dû évaluer les besoins lorsque la pandémie faisait rage, et compte tenu de la contrainte de capacité des deux producteurs nationaux, il aurait dû ouvrir le marché des importations.

Au lieu de cela, la décision d’importer a été retardée et le Centre a simplement demandé aux États de vacciner 590 millions de personnes dans le groupe d’âge 18-45, ce qui nécessiterait 1,22 milliard de doses. L’achat monopsonique de vaccin par le Centre et sa distribution entre les États auraient contribué à faire baisser les prix au lieu que les États n’aient recours à des appels d’offres mondiaux. Même pour les fabricants nationaux, le prix initial a été assoupli et Covishield est désormais au prix de 300 Rs/dose pour les États et de 600 Rs/dose pour le secteur privé. Covaxin est au prix de Rs 400/dose pour les États et Rs 1200/dose pour le secteur privé. Même maintenant, il n’est pas trop tard pour revenir sur la décision. Dans le cas des médicaments Covid-19 et d’autres fournitures, l’homme du commun est obligé de payer les prix du marché noir en raison de la rareté. La solution consiste à assurer un approvisionnement adéquat et à ne pas modifier de façon ponctuelle les taux de la TPS.

L’indemnisation des États pour le manque à gagner dans la perception des recettes a été un problème délicat. Au cours de l’exercice 21, le déficit a été estimé en supposant que les collectes de TPS des États augmenteront de 7 %, et les États ont reçu un prêt de 1,1 billion de roupies après ajustement du déficit avec les collectes estimées de la taxe d’indemnisation. La collecte réelle a été inférieure de 3,3% aux années précédentes, et les Etats sont concernés. Pour l’exercice 22 également, une croissance « normale » de 7 % a été supposée, fixant le déficit à 2 700 milliards de roupies et, après ajustement des revenus de 1 100 milliards de roupies provenant de la taxe d’indemnisation, le paiement de la compensation est estimé à 1 58 000 milliards de roupies ; le Centre est censé emprunter ce montant et le prêter aux États. Étant donné le besoin urgent de ressources, les États n’auront d’autre choix que d’accepter. Cependant, tout l’épisode de compensation de la TPS a laissé les États sans défense et a érodé leur confiance, ce qui pourrait les rendre méfiants à l’égard de futures réformes.

La question des indemnisations à venir après la fin du présent accord en juin 2022 est une autre préoccupation majeure des États. Le problème ne se serait pas posé si la TPS avait été une machine à sous, comme on l’avait promis. Heureusement, alors que la plate-forme technologique s’est stabilisée, les collectes mensuelles ont constamment dépassé 1 000 milliards de roupies depuis octobre 2020. Malheureusement, en raison de la deuxième vague, l’augmentation estimée de 17% par rapport à FY21 RE pourrait ne pas s’accumuler. Les futures collections dépendront de la reprise économique.

En 2017, lorsque la TPS a été introduite, le Centre a accepté un programme de compensation généreux pour obtenir l’assentiment des États. Maintenant que les États n’ont nulle part où aller, il reste à voir comment le Centre abordera la question. L’ensemble du processus est susceptible de poser de sérieux défis dans les relations financières entre l’Union et l’État, et il reste à voir comment celles-ci seront gérées.

Conseiller économique en chef, Brickwork Ratings, et ancien directeur, NIPFP

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.