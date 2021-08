Changer votre navigateur par défaut dans Windows 11 sera un cauchemar

Si vous pensiez que Windows 10 était ennuyeux de vous pousser à utiliser le navigateur Edge de Microsoft, vous voudrez peut-être éviter de passer à Windows 11.

Comme indiqué par The Verge, Microsoft rendra beaucoup plus difficile le passage de votre navigateur par défaut d’Edge à quelque chose comme Google Chrome ou Mozilla Firefox dans le prochain système d’exploitation Windows 11.

La façon dont les applications par défaut sont définies change, bien que tout comme nous le voyons actuellement dans Windows 10, une fenêtre apparaîtra lorsque vous téléchargerez un navigateur alternatif qui vous invitera à vous en tenir à Edge, et à moins que vous ne cochiez la case “Toujours utiliser cette application ‘ lorsque vous sélectionnez votre navigateur Web préféré, vous partez pour un tour car c’est le seul moyen facile de modifier votre navigateur par défaut, et vous ne verrez cette invite qu’une seule fois.

Si vous oubliez de cocher la case, vous aurez la tâche ardue de vous diriger vers les paramètres du système d’exploitation et de modifier l’application par défaut pour chaque type de fichier spécifique, car il n’y a plus d’option pour utiliser un navigateur pour tout – et lorsque passer à Chrome signifie en changeant manuellement le type de fichier par défaut pour HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP et HTTPS, vous feriez mieux de vous mettre à l’aise.

Pas un grand mouvement

Ceci de la part de l’entreprise qui prétend être la plus ouverte, avec “le plus de choix”. J’espère qu’il ne s’agit que d’un aperçu du développeur et que la version d’expédition de Windows 11 est à la hauteur de leurs revendications. C’est loin d’être un “choix”. https://t.co/vkGQAoHZgE18 août 2021

Il est possible que cela change lorsque nous verrons l’édition grand public officielle de Windows 11 sur les tablettes. Si ce processus persiste, il est inacceptablement long et loin d’être convivial, même pour les personnes les plus compétentes en matière de technologie.

Microsoft a déclaré à The Verge qu’il « écoute et apprend constamment » et qu’à mesure que Windows 11 évolue, il « accueille les commentaires des clients qui contribuent à façonner Windows. Windows 11 continuera d’évoluer au fil du temps ; si nous apprenons de l’expérience utilisateur qu’il existe des moyens de apporter des améliorations, nous le ferons.

Avec un peu de chance, le contrecoup que reçoit actuellement Microsoft est suffisant pour le dissuader de mettre en œuvre ce système pour modifier les navigateurs par défaut, même si son plan initial était de le développer davantage ou même de le laisser tel qu’il est actuellement dans la première version.

The Verge a également contacté plusieurs autres navigateurs pour leur réaction aux changements de Windows 11, après avoir testé les dernières versions de Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi et Brave, seul Firefox réussissant à définir complètement ses paramètres par défaut.

Selena Deckelmann, vice-présidente senior de Firefox, a déclaré : « Nous sommes de plus en plus inquiets de la tendance sur Windows. Depuis Windows 10, les utilisateurs ont dû prendre des mesures supplémentaires et inutiles pour définir et conserver leurs paramètres de navigateur par défaut. Ces barrières sont déroutantes. au mieux et semblent conçus pour saper le choix d’un utilisateur pour un navigateur non-Microsoft.

Un porte-parole de Vivaldi a également déclaré : « Microsoft a l’habitude de faire cela, et il semble qu’ils s’aggravent progressivement. Avec chaque nouvelle version de Windows, cela devient de plus en plus difficile [to change defaults]. Ils comprennent que la seule façon d’amener les gens à utiliser leur navigateur est de les verrouiller. »

Avis : Edge est un excellent navigateur, mais je ne l’utiliserai pas

(Crédit image : Avenir)

Les efforts de Microsoft pour amener les gens à utiliser son propre navigateur Web Edge par rapport à des options plus populaires telles que Chrome se sont révélés ennuyeux dans le passé et peuvent atténuer l’expérience d’utilisation de votre navigateur préféré, mais l’approche adoptée pour Windows 11 va au-delà d’être une nuisance. On a vraiment l’impression que Microsoft essaie de piéger ses clients et de les forcer à s’éloigner d’autres navigateurs avec lesquels ils sont plus familiers et plus à l’aise.

Je ne peux pas supporter ça, et malgré tout le respect que j’ai pour Edge, je ne l’utiliserai pas si je sens que je suis victime d’intimidation pour le faire. J’ai utilisé Edge fréquemment dans le passé et c’est un excellent navigateur : il est riche en fonctionnalités, mais facile à utiliser et n’accapare pas la RAM dans la mesure où Chrome le fait. Construit sur Chromium, il est également plus rapide que Firefox dans certaines circonstances et dispose d’un meilleur système de signets que Safari.

Malgré ses avantages, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens voudraient utiliser un service différent, et rendre le processus de changement de navigateur difficile pour vos clients ne présente pas Microsoft sous un bon jour. Vous ne devriez pas avoir à mettre les gens en cage pour conserver une base d’utilisateurs, et ce comportement ne devrait pas être récompensé.

J’espère que ce processus frustrant et compliqué sera corrigé lorsque Windows 11 arrivera sur les ordinateurs grand public, mais pas seulement en rétablissant les messages contextuels actuellement affichés dans Windows 10. Idéalement, les utilisateurs devraient être libres d’utiliser le navigateur de leur choix sans être invités à changer de service, et bien que je pense que cela soit peu probable, Microsoft ferait bien de laisser complètement le harcèlement des clients en dehors de son système d’exploitation.