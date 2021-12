Changez tout pour que rien ne change chez Inditex

02/12/2021 à 11:14 CET

Alba Suárez

Cela devait arriver. Inditex, comme toute entreprise familiale de première génération, il a dû céder la place à la seconde à un moment donné. Le fondateur et propriétaire de la plus grande entreprise d’Espagne, Amancio Ortega, a 85 ans et la fille choisie pour perpétuer son héritage, Marta Ortega Pérez, aura 38 ans en janvier. C’est le « sweet spot & rdquor; pour le changement, selon le président immobile, Pablo Isla, qu’à 57 ans il considère son cycle à Arteixo terminé, un long et « fructueux & rdquor; 17 ans, les six premiers en tant que vice-président et chef de la direction et les onze derniers en tant que président. La transition commence, culminant en avril lorsque l’héritier prend ses fonctions à la présidence, et un mot résonne comme un mantra : continuité. Car le plan de la multinationale textile de La Corogne est de faire tous les changements nécessaires pour s’assurer que rien ne change.

Inditex s’engage dans le paradoxe de Lampedusa – » si on veut que tout continue comme ça, il faut que tout change & rdquor; – dans son objectif de maintenir le leadership mondial de son secteur et sa position de première entreprise du pays, avec une valeur actuelle de 90 725 millions d’euros. La danse de fauteuil actuelle à Arteixo est la plus intense de l’histoire de la maison mère de Zara, avec la permission du moment où Amancio Ortega a cédé son poste en janvier 2011 à Pablo Isla, défini comme calculé et discret. Comme tout ce qui sort du siège de Sabón. Même ainsi, un certain sentiment d’urgence demeure dans l’air en raison de la façon dont les décisions ont été précipitées ces derniers jours, jusqu’à cristalliser, mardi, l’annonce de la nomination de Marta Ortega en tant que présidente non exécutive et conseillère du dimanche à partir d’avril.

La gestion de la nouvelle direction, dirigée par Marta Ortega et Óscar García Maceiras, également de La Corogne, nouveau PDG, dépend non seulement l’avenir des 144 000 salariés directs de la multinationale, mais plusieurs milliers d’emplois indirects et des millions d’euros de revenus d’entreprises qui se nourrissent de l’activité d’Inditex. Pour cette raison, la Xunta a insisté hier sur sa volonté d’une transition conservatrice dans l’entreprise textile.

Le vice-président économique galicien, Francisco Conde, a salué la « culture d’entreprise & rdquor; de l’emporium créé par Amancio Ortega et a confié qu’il avait « la continuité & rdquor ; avec le futur président du groupe. En ce sens, le responsable régional de l’Economie a exprimé la « reconnaissance & rdquor; au « travail & rdquor ; d’Inditex en tant que entreprise motrice du tissu commercial galicien ces dernières années avec Pablo Isla à la présidence, après l’annonce de sa relève mardi. « La Galice est devenue une référence au cours de ces années du point de vue du secteur textile, avec une culture d’entreprise qui est ce qui différencie Inditex & rdquor ;, a salué le conseiller municipal. « Nous sommes sûrs que cette culture d’entreprise perdurera avec le nouveau président & rdquor;, a-t-il ajouté, puis lui souhaitons » tous les succès & rdquor; à Marta Ortega.

La fille d’Amancio Ortega et de sa seconde épouse, Flora Pérez, a commencé à travailler chez Zara à 23 ans, en 2006, un an après que son père a signé Isla pour lui confier la tâche de diriger l’entreprise jusqu’à ce que le changement de génération soit terminé. Désormais le manager considère sa mission accomplie et son engagement envers le patron « terminé & rdquor ;.

Piloter l’ère post-COVID

Inditex fait face à son premier changement de génération au moment où l’entreprise met en avant la solidité et la stabilité de son modèle économique, mais non sans ses difficultés. L’entreprise a subi le type dans les pires moments de la pandémie, réduisant les ventes sur Internet et les premiers chiffres rouges de son histoire – un trou de 409 millions de février à avril 2020 – ont vite fait place aux bénéfices. Au premier semestre de cette année, il a gagné 1 272 millions, contre 195 millions de pertes au cours de la même période précédente. Le dernier exercice annuel, malgré tout, a réussi à le clôturer avec des bénéfices de 1 106 millions (70 % de moins qu’en 2019, oui). La clé du retour a été le commerce électronique. Avec des magasins fermés une bonne partie de l’année, Internet a contribué pour un tiers aux ventes d’Inditex en 2020 après avoir ainsi augmenté ses ventes de 77 %. L’aspiration est désormais que le online reste à 25 % du chiffre d’affaires total.

Le modèle commercial en ligne intégré et les magasins physiques – avec un seul stock optimisé – continueront d’être essentiels pour maintenir la position de leader sur le marché mondial de la mode, qui fait face à l’incertitude quant aux effets possibles des nouvelles variantes de COVID et à la crise d’approvisionnement due à l’effondrement des usines asiatiques. Ce dernier problème Inditex a essayé de le minimiser en approchant 50% de son pourcentage de production de proximité. Elle parie sur des pays comme la Turquie et recule sur la Chine, mais elle reste sa grande usine.

Intégration numérique et pérennité sont les deux premiers sujets sur la table de la nouvelle présidente, sur lesquels elle devra travailler intensément pour que l’entreprise maintienne sa vitesse de croisière. Tu ne seras pas seul. Son bras droit sera Óscar García Maceiras (La Corogne, 1975), qui a succédé ce même mardi à Carlos Crespo en tant que PDG du groupe. Il en sera encore ainsi dans la nouvelle ère où la société mère de Zara ouvrira ses portes au printemps 2022.

Neuf dirigeants d’Ortega

Main dans la main avec le président et le chef de la direction, une équipe de neuf cadres supérieurs définira la stratégie de l’entreprise et prendra les décisions au jour le jour. Ce sont des cadres qui ont une longue histoire dans l’entreprise d’Amancio Ortega. Ils ont tous travaillé avec lui. Comme Carlos Crespo lui-même, qui a retrouvé son ancien poste de chef des opérations. Aussi Pablo del Bado (Pull & Bear), Miguel Díaz Miranda (finances et opérations de Zara), Ignacio Fernández (finances d’Inditex), Javier García Torralbo (commerce électronique de Zara), Begoña López-Cano (ressources humaines), Beatriz Padín (réalisateur féminin de Zara), Jorge Pérez Marcote (Massimo Dutti) et Óscar Pérez Marcote (PDG de Zara). Ces deux derniers sont les oncles du nouveau président et les beaux-frères du fondateur et sont au sein de l’entreprise depuis 1981 et 1988, respectivement.

Le nouveau comité de pilotage est plein de gens forts depuis les premiers jours du groupe. Del Bado, par exemple, fait partie de l’entreprise depuis 1979, alors que Marta Ortega n’était pas encore née et que Zara n’existait que depuis quatre ans.

Beatriz Padín –très proche du nouveau président– a également rejoint le cabinet dans les années 1980. Dans les années 1990, Miguel Díaz Miranda et Javier García Torralbo entrèrent. Au sein de ce nouveau comité de direction, les deux personnes ayant moins d’histoire chez Inditex sont Begoña López-Cano (2003) et Ignacio Fernández Fernández (2001), dans les deux cas avec plus d’ancienneté que Pablo Isla (2005).

L’encore président du groupe a affirmé ce mardi que « Inditex respire Amancio Ortega partout & rdquor ;. La nouvelle configuration du dôme garantira que l’entreprise ne manquera pas de cet air dans un avenir proche.

Marta Ortega réapparaît dans un événement très spécial

Un jour après avoir appris la nouvelle de ses nouvelles fonctions, Marta Ortega réapparu publiquement pour une raison bien particulière, pour inaugurer en Une corogne la exposition posthume Peter Lindbergh, ami personnel du nouveau président d’Inditex et chargé de la photographier le jour de son lien. Une exposition qui sera inaugurée au public samedi et qui couvre les quatre décennies de carrière de la prestigieuse photographe – décédée prématurément en 2019 – que Marta Ortega a visitée accompagnée, entre autres, de la toujours président d’Inditex, Pablo Isla.

Untold Stories pourra être vu pour la première fois en Espagne -au Battery Dock de La Corogne- grâce à l’engagement personnel de Marta Ortega, admiratrice et amie de Peter Lindbergh et promotrice de cette exposition complète sur le travail du photographe, qui a plus de 150 images et ses portraits personnels de certains des visages les plus connus du monde de la mode, tels que Kate Moss, Elle McPherson ou Naomi Campbell. Précisément, ce dernier était l’un des invités au dîner que Marta Ortega offert hier au Muelle de la Bateria et auquel ont participé des mannequins et créateurs de renom des principales maisons de mode.