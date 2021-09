Changez votre façon habituelle de trader avec Cindicator

Les plateformes de trading sont utilisées pour ouvrir, fermer et gérer des positions de marché via un intermédiaire financier. C’est l’endroit idéal pour les investisseurs et les commerçants pour créer des comptes et les suivre efficacement.

La plateforme Cindicator vise à révolutionner le trading traditionnel en utilisant des modèles d’intelligence collective et d’apprentissage automatique pour créer des informations prédictives.

La plateforme Cindicator expliquée

Cindicator a été lancé en 2015 et est basé à New York ; la plate-forme a construit une infrastructure sociale et technologique nécessaire pour porter des jugements efficaces sur les besoins de la nouvelle économie. La plate-forme apporte une fonctionnalité d’intelligence hybride, qui gère efficacement le capital des investisseurs sur les marchés financiers et cryptographiques traditionnels.

Les avantages présentés incluent une infrastructure technologique et analytique, permettant aux analystes de profiter de leurs actifs intellectuels. Les produits comprennent également des outils et des données pour prendre des décisions d’investissement, des prévisions sectorielles, des opportunités, des points de croissance du marché, ainsi que des indices et des notations de crypto-actifs.

L’appli stoïcienne

La fonction Stoic est l’un des produits de Cindicator conçus pour apporter l’innovation à l’industrie du marketing. L’application élimine FOMO et FUD en rééquilibrant régulièrement les tactiques de qualité des hedge funds bien testées.

Le service se distingue des autres car les transactions quotidiennes incluent le trading crypto automatique similaire à un hedge fund. La stratégie rééquilibre les principaux actifs cryptographiques sur la base des projections de 176 000 analystes enregistrés auprès de Cindicator.

Les particuliers peuvent effectuer des retraits à tout moment car leur portefeuille est surveillé 24h/24 et 7j/7. Des mises à jour du marché sont également fournies pour tenir les membres informés, le robot de trading s’occupant de la lourde tâche de la gestion des portefeuilles individuels.

L’application est un bot de trading de crypto-monnaie qui se connecte au compte Binance d’un utilisateur via une API, dans le but d’investir dans une large liste des meilleurs altcoins. L’algorithme de Stoic surveille quotidiennement toutes les crypto-monnaies et construit des positions basées sur une analyse quantitative.

Autres produits et services

Cindicator ne s’arrête pas là avec les avantages qu’ils apportent à leurs clients. Outre l’application Stoïc, ils ont :

Indicateurs de sentiment macroéconomique – donnant un aperçu de la direction du marché, aidant les traders à profiter d’une option par semaine. Cette fonctionnalité est utile pour les options commerciales, le commerce du forex ou les contrats à terme et les portefeuilles de stockage. Signaux des super prévisionnistes – cette fonctionnalité est basée sur une prévision à deux prix des meilleurs analystes ; les membres recevront des alertes hebdomadaires pour BTC, un accès à une communauté privée de commerçants, un accès à des informations et des conseils d’analystes de premier plan. Plateforme d’intelligence collective – prévoir le prix des actifs cryptographiques et traditionnels à l’aide d’un mécanisme simple : chaque jour, l’équipe crée une question, fait des prévisions et marque des points. La fonction d’intelligence hybride fournit des indicateurs, et à la fin du mois, les membres sont récompensés. Cindicator Edge – ce service utilise également des indicateurs d’intelligence hybride pour renforcer les stratégies individuelles. Ils obtiendront une précision historique prouvée, plus de 100 actifs cryptographiques, des actions, des contrats à terme parmi lesquels choisir, la possibilité d’annuler à tout moment.

Conclusion

La plate-forme se distingue des autres plates-formes de trading en apportant un trading automatisé de crypto-monnaie et des prévisions d’IA. La plateforme fonctionne également sur le marché financier traditionnel et est connue sous le nom de robo-advisor. Ils ont automatisé le processus conventionnel sans impliquer les émotions et ont donné aux individus la possibilité de les construire.

Environ 10 000 utilisateurs payants du monde entier utilisent la plate-forme. Cindicator a été créé pour transformer des techniques de trading sophistiquées et performantes tout en aidant les personnes qui commencent tout juste avec leurs portefeuilles.

Pour rester au courant du développement et des lancements de produits de Cindicator, suivez-les sur leurs canaux de communication : Site Web : https://cindicator.com/

Twitter : https://twitter.com/Cindicator/

Facebook : https://www.facebook.com/crowddicator/

Télégramme : https://t.me/cindicator_chat/

Clause de non-responsabilité. Ceci est un communiqué de presse payant. Les lecteurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre des mesures concernant l’entreprise promue ou l’une de ses sociétés affiliées ou services. Cryptopolitan.com n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans le communiqué de presse.