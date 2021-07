Changpeng Zhao a déclaré que Binance US pourrait à l’avenir coter des actions sur le marché boursier américain.

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Binance US pourrait entrer en bourse via une offre publique initiale, a déclaré le PDG, Changpeng Zhao.

***

Changpeng “CZ” Zhao, PDG de Binance, a déclaré que Binance US, la branche américaine de la bourse, envisage une offre publique initiale, une introduction en bourse.

Précisément, les propos de CZ interviennent au milieu d’une vague d’avertissements réglementaires sur les pratiques de l’échange, qui incluent des pays aussi divers que l’Italie, les îles Caïmans, le Royaume-Uni, le Japon, la Pologne, le Canada, Singapour, Malte, parmi plusieurs.

Lors de l’événement en ligne REdeFiNE aujourd’hui, Zhao a déclaré que Binance US “examinait la voie de l’introduction en bourse”. De cette façon, Binance US pourrait coter ses actions sur une bourse américaine par le biais d’une offre publique initiale dans un avenir proche.

De plus, lors de l’événement organisé par la Siam Commercial Bank de Thaïlande, Zhao a confirmé que le plan d’introduction en bourse de sa division basée aux États-Unis était sur les cartes malgré les problèmes réglementaires actuels de la bourse. (La Thaïlande, en fait, est l’un des pays avec des mesures contre le change)

CryptoBriefing écrit que pour concrétiser les plans d’introduction en bourse, Zhao a déclaré que la société travaillait avec les régulateurs américains et mettait en place des “structures”. Il ajouta:

« Binance US analyse la voie de l’introduction en bourse. La plupart des régulateurs sont familiers avec un certain modèle, ou ils ont un siège social, ils ont une structure d’entreprise. Mais nous mettons en place ces structures pour faciliter la réalisation d’une introduction en bourse ».

Binance US n’est pas Binance

Le média précise que Binance US est un site Web différent de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde et celle qui a précisément eu des problèmes avec les régulateurs. Binance US travaille, en particulier, dans les limites du cadre réglementaire américain (où Binance ne peut pas fonctionner en tant que tel). Par conséquent, il a différentes paires de transactions et un volume de transactions nettement inférieur à celui de son homologue mondial.

Binance US a été fondée en 2019 et est exploitée par le partenaire américain de Binance, BAM Trading Services. Son siège social est situé à San Francisco. L’échange est conforme aux régulateurs du Financial Crime Control Network, FinCEN, car il est enregistré en tant que société de transmission d’argent dans plusieurs États américains.

Bien que Binance US se conforme aux normes américaines, des rapports ont émergé suggérant que Binance – en tant que tel – faisait l’objet d’une enquête de la part des forces de l’ordre américaines pour non-respect des réglementations fiscales et anti-blanchiment. . Dans de telles circonstances, prévient CryptoBriefing, il reste à voir si les régulateurs donneraient le feu vert à Binance US pour une introduction en bourse, étant donné que le processus d’introduction en bourse nécessite souvent un degré élevé de conformité.

Mais le PDG semble insister sur le fait qu’il fait les choses correctement. Dans une récente lettre publique, Zhao a abordé les problèmes réglementaires de son entreprise, affirmant son engagement à se conformer aux régulateurs. En discutant plus en détail de son point de vue sur la conformité lors de l’événement en vedette, il a également déclaré que la société renforçait ses efforts de conformité et changeait son état d’esprit “d’une nouvelle technologie à un service financier”.

Source : CryptoBriefing, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash