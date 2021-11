Changpeng Zhao dit que Binance.US attend de nouveaux fonds dans moins de deux mois

Binance.US se rapproche lentement de la levée de centaines de millions de dollars dans un nouveau cycle de financement. Changpeng Zhao (CZ), fondateur et PDG de Binance, a révélé cette nouvelle aujourd’hui lors du Bloomberg New Economy Forum à Singapour. Selon CZ, l’activité américaine de Binance obtiendra ces fonds dans un mois ou deux alors qu’elle se prépare à entrer en bourse.

Au cours du forum, CZ a souligné que la crypto est l’avenir car c’est une technologie. Selon lui, les innovations technologiques ne s’arrêtent pas. Il a comparé la crypto à Internet à ses débuts, affirmant qu’elle pourrait croître lentement mais ne s’arrêtera jamais. CZ pense que les crypto-monnaies sont la technologie du futur qui alimentera les marchés monétaires et financiers, entre autres.

Il a ajouté que toutes les applications liées à la cryptographie qui n’existent pas dans le secteur financier traditionnel sont les outils qui aideront l’industrie naissante à continuer de croître. Selon lui, ces applications ont permis aux entrepreneurs de collecter des fonds pour leurs startups dans le monde. Il a également expliqué comment les NFT ont donné aux artistes et aux créateurs de contenu la possibilité de monétiser leur travail.

En plus de cela, CZ a mentionné les médias sociaux décentralisés, les jeux de hasard à gagner, notant que ce sont des industries qui ne peuvent fonctionner que sur la crypto. Le dirigeant de Binance a ajouté que ces développements aident les crypto-monnaies à gagner un avantage sur le système financier traditionnel. Néanmoins, il a reconnu que les crypto-monnaies ont un long chemin à parcourir avant de remplacer l’ancien système.

Les crypto-monnaies mettront des décennies à se généraliser

Expliquant pourquoi l’utilisation de la crypto comme option de paiement n’a pas encore décollé, CZ a déclaré que les moyens traditionnels tels que les cartes de crédit et les systèmes de paiement mobile sont actuellement plus efficaces pour payer les articles utilisés quotidiennement. En revanche, les crypto-monnaies sont plus efficaces lorsqu’il s’agit de paiements transfrontaliers.

Dans cet esprit, il a déclaré qu’il ne souhaitait pas que les crypto-monnaies remplacent directement le dollar américain en tant que dollar de réserve mondial. CZ pense qu’une approche modeste mais progressive serait idéale, car un changement brutal et massif blesserait beaucoup de gens.

Le PDG de 44 ans a noté qu’environ 5% de la population mondiale a déjà adopté les crypto-monnaies. Il a ajouté que la classe d’actifs naissante ne serait adoptée en masse que si elle était soumise à un régime réglementaire judicieux. Selon lui, les gens se sentiront plus en sécurité en adoptant des crypto-monnaies si les acteurs du secteur respectent les réglementations.

Donnant sa prédiction du moment où l’adoption de la crypto atteindra 90%, CZ a déclaré que cela prendrait au moins une décennie ou deux.

Sur la question qui a poussé Binance à se retirer de plusieurs juridictions cette année, CZ a déclaré que la société avait déjà installé son siège social. Cependant, il n’a pas révélé où il se trouve, affirmant que Binance publiera les informations assez tôt.

