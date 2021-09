Changpeng Zhao dit que Binance.US pourrait devenir public dans trois ans

in

Malgré toutes les mesures restrictives prises à son encontre dans diverses parties du monde, CZ est optimiste quant à l’avenir de la bourse Binance.

Changpeng Zhao, CZ, PDG de l’une des plus grandes bourses du monde, Binance, a déclaré que sa filiale américaine envisageait une première offre publique d’ici trois ans.

Selon un rapport de The Information hier, Zhao a déclaré que “Binance.US va juste faire ce que Coinbase a fait” en suivant les traces de l’échange Brian Armstrong.

La décision de devenir publique aux États-Unis pourrait aider la marque Binance en général, selon Coindesk, car plusieurs pays ont annoncé des enquêtes ou émis des avertissements contre l’échange.

Un porte-parole de Binance a confirmé à CoinDesk que Zhao avait divulgué un calendrier prévisionnel lors d’une interview avec la publication, soulignant que sa réponse dépendait des facteurs du marché.

Interrogé lors de l’entretien sur une idée claire du moment choisi pour l’introduction en bourse de Binance.US, Zhao a déclaré que cela dépendait de la croissance de l’entreprise.

“Donc, si l’entreprise peut croître régulièrement au cours des trois prochaines années, alors trois ans devraient suffire pour une introduction en bourse (introduction en bourse)”, a-t-il déclaré. “S’il y a un marché baissier prolongé pendant, je ne sais pas, peut-être trois ou cinq ans, alors cela pourrait être un peu plus long.”

Ce n’est pas la première fois

CZ avait déjà évoqué l’idée que sa filiale américaine envisageait une introduction en bourse. C’est ce qu’il a fait en juillet lors de son passage à l’événement Redefine Tomorrow en juillet. Cependant, à ce moment-là, aucune date n’apparaissait. Le calendrier dépend fortement d’un certain nombre de facteurs, y compris l’approbation réglementaire.

Binance.US envisage également l’achèvement d’un important cycle de financement privé au cours des deux prochains mois qui verrait le PDG de la bourse réduire le contrôle du conseil d’administration de la filiale américaine, selon le rapport.

Coindesk rappelle qu’au début de cette année, le PDG a déclaré que la société mère Binance n’avait pas l’intention de devenir publique, citant le confort de sa croissance globale et de ses réserves de trésorerie.

Il convient de rappeler que la bourse fait tout son possible pour se conformer aux règles. Binance a annoncé en août de nouvelles mesures concernant l’identification des utilisateurs qui souhaitent effectuer des transactions dans cet échange. Il a indiqué qu’il le fait “pour déterminer les changements et les améliorations à la lumière de l’évolution des normes de conformité mondiales”.

De nombreux pays ont pris des mesures contre l’échange au cours du dernier trimestre. Par exemple, le régulateur de Hong Kong (la Securities and Futures Commission) a annoncé que Binance Group n’a pas de licence pour mener une activité réglementée à Hong Kong. En outre, l’autorité de régulation thaïlandaise a déposé une plainte pénale contre la bourse pour avoir fourni des opérations sans licence dans ce pays. De plus, l’Autorité monétaire des îles Caïmans a annoncé une enquête sur Binance. Et le régulateur polonais a rejoint la liste de ceux qui ont envoyé des avertissements à la bourse pour avoir opéré sans licence. Auparavant, l’Agence japonaise des services financiers avait déjà émis un avertissement similaire à la plateforme.

