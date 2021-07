Changpeng Zhao dit qu’il est prêt à quitter son poste de PDG de Binance au milieu de la répression mondiale des crypto-monnaies

Comparer

Binance, la plus grande bourse de crypto au monde en termes de volume de transactions, recherche un cadre supérieur possédant une solide expérience en réglementation pour devenir son nouveau PDG.

S’exprimant lors d’une conférence de presse virtuelle, Changpeng Zhao, PDG de Binance Exchange, a déclaré qu’il était prêt à démissionner de son poste. Dans le même temps, l’entreprise cherche à devenir une institution financière réglementée. Cependant, le PDG a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se retirer dans l’immédiat, mais que la société a un plan de succession.

“Nous allons effectuer une rotation pour devenir une institution financière entièrement réglementée à l’avenir”, a déclaré Zhao, ajoutant qu’il serait “très ouvert” à l’idée de remplacer le PDG avec plus d’expérience réglementaire.

Alors que Zhao a souligné qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour sa succession, il a déclaré que la société “gardait nos options ouvertes”.

“Je serai honoré de continuer à diriger Binance en tant qu’institution financière réglementée jusqu’à ce que nous trouvions quelqu’un qui puisse faire un meilleur travail.”

Zhao a déclaré que la société vise à créer plusieurs sièges sociaux régionaux dans le monde et cherchera des licences le cas échéant. Dans le passé, il a affirmé que Binance n’avait pas de siège officiel. Zhao a en outre déclaré qu’il contribuera toujours à Binance et à l’écosystème BNB car il n’a pas besoin d’être PDG.

Binance travaille à renforcer sa conformité

Plus tôt ce mois-ci, Zhao a admis que les problèmes de l’entreprise sont en partie dus à sa croissance rapide. Pendant ce temps, Zhao a reconnu que Binance avait grandi très vite et qu’ils n’avaient pas toujours tout fait exactement comme il fallait, mais ils s’améliorent et apprennent chaque jour.

Il a déclaré que la société recrutait activement plus de talents et mettait en place davantage de processus et de systèmes pour protéger ses utilisateurs et améliorer son engagement avec les régulateurs.

Binance a été confrontée à des problèmes de réglementation ces dernières semaines. Fin juin, le régulateur britannique a interdit à l’unité britannique de Binance toute activité réglementée dans le pays. Binance était l’une des nombreuses sociétés qui ont retiré leurs demandes de licence temporaire au Royaume-Uni en raison du non-respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les régulateurs en Italie, au Canada, au Japon et aux îles Caïmans ont également réprimé la société, avertissant que Binance n’est pas autorisé à opérer dans les pays.

Binance a pris des mesures pour se sauver des problèmes susmentionnés, notamment en créant des partenariats de conformité, en élargissant de 500% son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif, et en localisant les opérations et les activités pour se conformer aux réglementations locales.

Source de l’image : Shutterstock