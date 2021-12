Channel 4 diffusera en clair le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre mondial de Formule 1

Channel 4 a conclu un accord avec Sky Sports pour diffuser en clair la grande confrontation du Championnat du monde de dimanche à Abu Dhabi.

Lewis Hamilton et Max Verstappen s’aligneront pour le décideur du titre le plus attendu de F1 depuis de nombreuses années à Yas Marina, à un niveau de 369,5 points chacun.

La méthode pour Hamilton d’obtenir une huitième couronne de pilotes record est très simple – marquer plus de points que Verstappen, qui est en avance sur le compte à rebours grâce à son plus grand nombre de victoires en course cette saison.

Outre le Grand Prix de Grande-Bretagne, Sky détient les droits exclusifs de télévision en direct pour diffuser la Formule 1 au Royaume-Uni, mais l’énorme intérêt suscité par ce point culminant d’une saison passionnante a fait du Grand Prix d’Abou Dhabi une exception.

Channel 4, qui diffuse les temps forts des qualifications et des courses de toutes les autres manches du calendrier, a conclu un accord avec Sky pour amener le décideur à la télévision gratuite.

Le programme de Channel 4 comportait à l’origine un épisode du film d’animation Les Simpson et le Chat Botté occupant les créneaux que le grand prix remplirait, mais ils devraient maintenant être remplacés par la F1.

La nouvelle marque un écart par rapport à ce qui a été rapporté il y a quelques semaines, alors qu’il semblait peu probable que Sky partage les droits en direct d’Abou Dhabi.

Cependant, pour Channel 4, c’est un autre coup car ils ont également acquis la capacité de diffuser en direct la finale de tennis de l’US Open remportée par la Britannique Emma Raducanu – une grande fan de Formule 1 – en septembre aux côtés d’Amazon Prime.

Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky, a déclaré : « Le grand prix de dimanche est l’un des plus grands événements sportifs de la dernière décennie et pourrait être un moment historique pour le sport britannique.

«Nous avons choisi d’offrir la course à tout le pays à Noël grâce à notre partenariat avec Channel 4, afin que tout le monde puisse faire partie d’un grand moment national alors que Lewis Hamilton vise un huitième titre historique de championnat du monde.

« La brillante équipe de Sky Sports Formula 1 offrira aux téléspectateurs de Channel 4 et Sky Sports les meilleurs aperçus, commentaires et analyses de chaque rebondissement de cette dernière course la plus attendue de la saison.

« De plus, tous les clients de Sky TV auront une couverture en direct de l’importante séance de qualification de samedi et de la course de dimanche – que nous diffuserons également en direct sur Sky Showcase. »

Le président et chef de la direction de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré: «Nous sommes ravis que Sky rende le grand prix dimanche accessible aux téléspectateurs de Channel 4 afin que tout le monde puisse se connecter en direct pour la finale palpitante de cette saison épique.

« La passion de Sky pour la Formule 1 est incroyable et ce geste généreux montre leur amour du sport et des millions de fans au Royaume-Uni. Nous attendons tous dimanche avec impatience et espérons que tous les fans seront scotchés à leurs écrans. »

