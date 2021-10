Channel 4 hache alors que l’ancien président avertit « Le statu quo ne peut pas continuer! » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien président de Channel 4 a averti que le diffuseur en difficulté devra être privatisé au milieu des chiffres d’audience en chute libre. Lord Johnson a été invité à témoigner devant la Chambre des Lords sur l’avenir de la chaîne et a déclaré au comité que Channel 4 était en déclin irréparable et que le statu quo « ne peut pas continuer ». Il a critiqué le manque de valeur du diffuseur pour le contribuable et a exhorté le gouvernement à agir maintenant ou à perdre lorsque la chaîne sera finalement vendue.

M. Johnson a déclaré au comité de la Chambre des Lords: « Le canal 4, j’ai peur de le dire, est la définition même d’une organisation qui souffre de la capture des producteurs.

« Les producteurs, les producteurs indépendants et le personnel ont totalement capturé l’organisation, j’ai peur de le dire, alors bien sûr, ils veulent que le statu quo continue parce que cela leur convient.

« Est-ce que cela convient aux actionnaires, qui sont les contribuables? Cela convient-il aux publics? Cela convient-il au pays dans son ensemble? Beaucoup moins convaincu.

« Donc je pense [Michael Ian Grade, Baron Grade of Yarmouth’s] le point fondamental qui est que le statu quo ne peut pas continuer est probablement juste. »

Il a ajouté: « Mieux vaut rechercher de la valeur pour le contribuable et un foyer sûr pour l’organisation dans un format déréglementé avec un nouveau mandat. »

