Channel 4 News s’affronte alors que le chef de la police dénonce le «vitriol destiné aux femmes» | UK | Nouvelles

Matt Parr, inspecteur de la police de la police, s’est affronté ce soir avec Cathy Newman de Channel 4 à propos de l’examen du traitement par la police métropolitaine d’une veillée à la mémoire de Sarah Everard. L’examen, dirigé par l’Inspection de Sa Majesté de la gendarmerie et des services d’incendie et de sauvetage (HMICFRS), a révélé que les agents «n’ont pas agi de manière inappropriée ou brutale». Lors d’une interview sur Channel 4, M. Parr a détaillé le niveau « choquant » de « vitriol et d’abus » auquel les femmes officiers ont été confrontées lors de la manifestation.

Il a critiqué les politiciens qui « se sont précipités vers le jugement » en voyant des clips sur les réseaux sociaux qui « ne racontaient qu’un seul côté de l’histoire ».

M. Parr a expliqué que les images de la manifestation montraient que les agents de première ligne, dont beaucoup étaient des femmes, étaient confrontés à «des provocations et des abus vraiment méchants» de la part des manifestants lors de la veillée.

L’inspecteur HM a expliqué: «Ce que nous disons dans cette revue, c’est que si vous voyez des clips sur les réseaux sociaux, ou une seule photo, vous voyez un côté de l’histoire.

« Mais, c’est une situation beaucoup plus compliquée et nuancée.

« Nous avons parlé à des dizaines de personnes et nous avons passé en revue des heures et des heures d’images de membres du public et de la police. »

Il a poursuivi: «L’histoire nous dit qu’il n’y a pas eu de réponse disproportionnée ou excessive de la part de la police.

« Et en fait, nos policiers ont dû subir beaucoup d’abus et de vitriol de la part des manifestants qui étaient là à ce moment-là. »

Mme Newman a demandé si le maire de Londres, Sadiq Khan, ou le ministre de l’Intérieur Priti Patel « doivent des excuses à Cressida Dick » pour avoir initialement condamné la police de protestation.

M. Parr a répondu: « Vous devez faire attention de ne pas vous précipiter pour juger à partir d’un clip de médias sociaux avant d’avoir les faits complets.

Il a ajouté: «Une chose qu’ils nous ont dit, c’est à quel point ils étaient choqués par le niveau de maltraitance auquel certaines des femmes officiers ont été confrontées au moment où la manifestation est devenue plus méchante.

« Ils ont trouvé le niveau de vitriol choquant et nous aussi. »

L’examen a conclu que la force était « justifiée » en considérant que les risques de transmission de Covid étaient « trop ​​grands pour être ignorés ».

Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation, a déclaré que le résultat du rapport n’était « pas une surprise » et a frappé les « critiques de fauteuil ».

Reclaim These Streets a déclaré que le rapport du HMICFRS était « décevant » et était la preuve d’un « sexisme institutionnel qui traverse la force ».