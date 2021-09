Channel 4 ressuscite GamesMaster, l’émission télévisée de jeux vidéo la plus populaire du Royaume-Uni

in

Image : Canal 4

Mettre à jour: Nos amis de VGC ont repéré une annonce publiée par Future qui recherche des candidats pour une “série télévisée de jeux vidéo phare”. Bien que GamesMaster ne soit pas mentionné spécifiquement, il est fort probable qu’il s’agisse de l’émission en question.

Un utilisateur appelé Albert Bankolé a posté l’appel de casting sur GameFAQs, mais a été rapidement supprimé par un modérateur. Un message similaire est apparu sur le forum britannique Rllmuk.

Une recherche rapide sur Google révèle que Bankolé a travaillé comme producteur de casting sur des émissions de télévision telles que Propriété chaude et Vrai guerre mondiale.

Histoire originale [Mon 8th Feb, 2021 09:00 GMT]: Si vous venez du Royaume-Uni et que vous avez plus de 30 ans, il y a de fortes chances que vous vous souveniez très bien de l’écoute de Channel 4 JeuxMaster Émission de télévision dans les années 90.

Une programmation télévisée vraiment révolutionnaire, l’émission était basée sur une série de défis où des membres du public et des célébrités affrontaient les meilleurs jeux vidéo du jour devant un public en direct dans l’espoir de revendiquer l’emblématique Golden Joystick. Le format comprendrait également des critiques, des aperçus, des conseils et des fonctionnalités.

L’émission s’est déroulée de 1992 à 1998, et a été animée (pour la plupart) par Dominik Diamond (Dexter Fletcher, qui a récemment réalisé le film hollywoodien Homme-fusée, était l’hôte d’une série). L’astronome et présentateur de télévision Sir Patrick Moore était réputé pour être le “GamesMaster” omniscient, bien qu’il en sache très peu sur les jeux vidéo. Un magazine a été dérivé de l’émission et restera imprimé jusqu’en 2018.

La nouvelle émission – qui a été présentée à des annonceurs potentiels – sera diffusée sur la chaîne E4 de Channel 4, YouTube et les médias sociaux. Cinq célébrités s’affronteront dans trois épisodes télévisés.

Image : Canal 4

Le pitch se lit comme suit :

Ils subiront des défis, des courses et des combats dans des batailles virtuelles dans tous les genres de jeux sous l’œil vigilant du omniscient GamesMaster. Chaque semaine au moins une célébrité sera éliminée… Au cours des trois épisodes, cinq deviendront une et le vainqueur sera couronné. Ils joueront l’un contre l’autre dans tout, des classiques emblématiques aux toutes nouvelles versions. Nous proposerons également des tonnes de contenu supplémentaire sur le thème du jeu à notre public pour qu’il en redemande.

Fait intéressant, une image située sur le site Web de Channel 4 montre Patrick Stewart de Star Trek célébrité, laissant entendre qu’il pourrait remplir les chaussures de feu Patrick Moore. Cependant, aucune mention n’est faite de Stewart dans le document de pitch.

Image : Canal 4

Si vous êtes intéressé par l’histoire de GamesMaster, consultez le podcast Under Consoletation, qui parcourt chaque épisode de la série.