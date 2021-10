Channel Fishing Row : Jersey se moque de la France contre la coupure de courant | Politique | Nouvelles

La ministre française de la Pêche, Annick Girardin, a déclaré que le problème devait être résolu « d’ici le 1er novembre après que Jersey a déclaré que 73 navires seraient interdits de pêche dans leurs eaux s’ils ne fournissaient pas les documents appropriés. Paris a déclaré que les exportations d’énergie vers le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes pourraient être coupé ou restreint si tous les navires français ne recevaient pas les licences post-Brexit.

Mme Girardin a précisé vendredi que « rien n’est exclu » en termes d’action « ni de la France ni de la Commission européenne ».

Mais le ministre des Relations extérieures, Ian Gorst, a déclaré que l’île peut réactiver sa propre centrale électrique au diesel si nécessaire pour fournir de l’électricité au Royaume-Uni.

La dépendance de la Couronne britannique a réaffirmé samedi sa position sur la ligne après que Mme Girardin a entamé des pourparlers serrés avec la Commission européenne.

M. Gorst a déclaré que la menace française de couper l’électricité à Jersey serait « disproportionnée et sans précédent » si elle était exécutée.

Il a ajouté que « nous n’avons aucun autre désir que de remplir nos obligations » en vertu de l’Accord de commerce et de coopération.

M. Gorst a clairement indiqué: « Nous voulons nous asseoir et résoudre le problème en cours.

« Nous croyons fondamentalement que les menaces et la rhétorique ne résoudront pas le problème. »

M. Gorst a également déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve que Jersey était devenu un pion dans des batailles post-Brexit plus larges entre Paris et Londres, notamment au-dessus de l’Irlande du Nord et d’un nouveau contrat de sous-marin avec l’Australie.

Les îles anglo-normandes, y compris Jersey, ne font pas partie du Royaume-Uni mais dépendent de la Grande-Bretagne pour leur défense.

Ils ont adhéré à l’accord commercial du Royaume-Uni avec l’UE lorsque le Brexit est entré pleinement en vigueur le 1er janvier.

Les droits de pêche pour les bateaux de l’UE dans les eaux britanniques ont été un obstacle majeur aux négociations de l’accord.

Le différend a éclaté en mai lorsqu’une flottille d’une cinquantaine de chalutiers français s’est massée devant le port de Saint-Hélier à Jersey.

La manifestation a déclenché une impasse tendue qui a même attiré des navires militaires français et britanniques.

Ces bateaux ont jusqu’à la fin octobre pour fournir les données requises, M. Gorst précisant que d’autres pourparlers auraient lieu dans les prochains jours, impliquant également Londres, Paris et Bruxelles.

Les menaces d’un nouveau blocus par les bateaux français de Normandie et de Bretagne ne s’étaient pas non plus matérialisées vendredi.