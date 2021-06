Channing Tatum a une prise amusante pour les fans après l’annonce d’un nouveau film sauvagement intitulé avec Zoe Kravitz

Les deux établissent sérieusement une relation avant le nouveau film, alors qu’ils se disputaient des crocs dans une interview de Deadline sur Pussy Island, que Channing Tatum admet que Zoë Kravitz connaît peut-être le mieux.

Tatum : Quand quelqu’un peut sortir et me dire que je ne devrais pas porter de Crocs, et qu’il est si catégorique à ce sujet, elle m’a complètement convaincu et je ne porte plus jamais de Crocs.

Kravitz : J’essayais juste d’être un bon ami, Chan.

Tatum : Je comprends, mais j’ai totalement adoré Crocs pendant une seconde chaude, et d’un seul coup, elle m’a dit : « Vous ne pouvez plus jamais faire ça. » Et j’ai dit, ‘OK, très bien.’

Kravitz : Juste pour être clair, il y a des gens qui peuvent réussir le truc des Crocs ; Je n’étais juste pas sûr que tu étais l’un d’entre eux.