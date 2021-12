Channing Tatum confirmé pour le troisième film « Magic Mike » | Instagram

Récemment, ils ont révélé que le beau acteur Channing Tatum revient en danseuse exotique pour le troisième film de « Magic Mike« , une nouvelle qui a sans aucun doute pas mal surpris ses fans.

C’est vrai, Channing Tatum revient à ses racines de danseur et reprendra son rôle de « Magic Mike » dans le troisième film de la série.

Le film de l’année 2012 était basé sur les expériences de Tatum en tant que danseur dans sa jeunesse avant de réussir à Hollywood.

Tatum a partagé lundi une photo de la page de titre du scénario du troisième film, révélant le titre et le scénariste du film.

Eh bien, monde, il semble que Mike Lane interviendra à nouveau. @Hbomax », a tweeté l’acteur de Step Up.

Notamment, « Magic Mike’s Last Dance » sera dirigé par Soderbergh et Reid Carolin écrivant le scénario.

Le drame sera diffusé exclusivement sur HBO Max et « Magic Mike’s Last Dance » suit la suite de la série de films 2015 « Magic Mike XXL », et Channing Tatum reprendra son rôle de Mike Lane.

Y a-t-il quelqu’un à l’écran de plus charismatique et attirant que Magic Mike ? Nous sommes ravis de reprendre nos activités avec Channing, Steven et leur équipe créative pour ramener la merveilleuse combinaison de danse, de drame, de romance et d’humour de Magic Mike », a déclaré Toby Emmerich, président du groupe Warner Bros. Pictures, dans un communiqué à Terme.

Il a également commenté qu’il n’y avait pas de mots pour exprimer à quel point il était excité de faire sauter les portes du monde de ‘Magic Mike’ avec Steven, [el director de ‘Magic Mike’] Grégoire [Jacobs], Reid et les gens extraordinaires de HBO Max.

Soderbergh a ajouté dans la déclaration: « Dès que j’ai vu ce que Channing, Reid et l’équipe chorégraphique de ‘Magic Mike’ ont fait avec le spectacle en direct, j’ai dit que nous devions faire un autre film. Le rêve de Mike Lane de connecter les gens à travers la danse doit devenir réalité. »

D’un autre côté, la nouvelle des trois suites intervient après l’annonce récente par HBO Max d’une émission de téléréalité sur le thème de Magic Mike.

« Finding Magic Mike », qui débutera le 16 décembre sur le streamer, suivra 10 hommes qui ont « perdu leur magie » et les soumettra à un camp d’entraînement intense « Magic Mike ».

Les hommes impliqués apprendront et exécuteront des routines de danse et concourront pour un prix en espèces et l’opportunité de se produire sur la scène « Magic Mike Live » à Las Vegas.