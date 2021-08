Channing Tatum emmène Sandra Bullock pour un bain de célébration après avoir emballé le film ensemble

Channing Tatum a plongé dans une piscine avec Sandra Bullock alors que les deux célèbrent la fin de leur nouvelle comédie romantique, Lost City of D. Dans une vidéo que Tatum a partagée sur son compte Instagram, les deux sont allés nager la nuit sur le tournage du film tout habillé. Dans le post de Tatum, il a partagé une photo et une vidéo des deux profitant de la fin de leur projet ensemble. Sur la photo, il montre les deux complètement immergés dans l’eau tandis que la vidéo capture Tatum tenant Bullock dans ses bras alors qu’il plonge dans l’eau à reculons.

On pouvait entendre la star de Miss Congeniality demander à Tatum de ne pas reculer, mais elle semblait s’amuser même si c’est ce qu’il a fait. Sa légende a attiré l’attention de beaucoup après avoir avoué qu’il avait l’impression que Bullock et lui étaient taillés dans le même tissu. “Eh bien, c’est un résumé de #LostCityOfD. J’aime tellement ce film que je n’ai pas de mots”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas non plus de mots pour dire à quel point Sandy Bullock est spécial. Nous avons définitivement été créés dans le même laboratoire et partageons parfois un cerveau. Je t’aime ma fille. Et comme vous pouvez le voir, je chevaucherai vos manteaux n’importe où, n’importe quand pour toujours. Ahahah.”

La cité perdue de D raconte l’histoire du personnage de Bullock qui est un romancier d’amour qui est en tournée de lecture et se retrouve au milieu d’une tentative d’enlèvement qui la pousse, elle et le personnage de Tatum, dans une aventure sauvage dans la jungle selon PEOPLE. Bien qu’ils soient deux noms connus à Hollywood, d’autres visages célèbres comme Daniel Radcliff, Patti Harrison et Oscar Nunez, ainsi que Da’Vine Joy Randolph et Brad Pitt. Selon le média, Ryan Reynolds était intéressé par le rôle, ce qui en aurait fait son deuxième film aux côtés de Bullock après que les deux aient filmé ensemble La proposition en 2009.

Vendredi, l’acteur s’est rendu sur son compte sur les réseaux sociaux pour annoncer que le film venait de se terminer. Partageant quelques photos en noir et blanc de lui dans la bande-annonce, il a légendé les images avec: “Et juste comme ça … notre 1er Charlie crie” et c’est un wrap ” … et je me sens revenir et le les cheveux commencent à se détacher. Et maintenant, le temps… le temps pour toutes les choses. Le mien. Je reviens vers moi avant la prochaine aventure créative dans quelqu’un et ailleurs. Je suis si heureux et facile en ce moment. Respirer et me livrer à cette vie j’ai été béni avec. Soyez facile. “