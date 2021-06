Channing Tatum est un George Washington à la bouche grossière dans une bande-annonce ridicule pour l’Amérique de Netflix: le film

Cet été devrait voir la sortie d’un bon nombre de longs métrages d’animation – dont Luca, Hotel Transylvania: Transformania et Spirit Untamed – mais il est garanti qu’aucun d’entre eux ne sera aussi hyper bizarre que America: The Motion Picture. Comment savons-nous cela? Parce que Netflix vient non seulement d’annoncer qu’il sortira à la fin de ce mois, mais a également publié une bande-annonce spectaculairement ridicule que vous pouvez découvrir ci-dessus.

Comme le souligne ce premier regard sur le film, il y a énormément de talent impliqué ici. America: The Motion Picture est réalisé par Matt Thompson, mieux connu pour son travail sur la série FX Archer et est produit par Phil Lord et Chris Miller, qui sont à quelques semaines de célébrer l’arrivée de Mitchells vs. The Machines sur Netflix . La liste des stars fournissant les voix de nos pères fondateurs comprend Channing Tatum, Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Bobby Moynihan, Judy Greer, Will Forte, Raoul Max Trujillo, Killer Mike, Simon Pegg et Andy Samberg. Et ça a l’air complètement dingue.

Plus à venir…