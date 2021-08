Channing Tatum et Zoe Kravitz à vélo à travers New York, en couple ?

Channing Tatum et Zoe Kravitz traversant New York à vélo, sortir? Zoe et Channing ont été vus à vélo de façon très amusante à travers la ville de New York, et bien qu’ils aient nié les rumeurs de romance, eh bien, ils semblaient être un bon couple.

Kravitz et Potato ont été photographiés en train de se promener dans l’East Village mercredi et semblaient vraiment apprécier d’être ensemble.

Tatum, 41 ans, et Kravitz, 32 ans, faisaient du vélo ensemble. L’acteur de Magic Mike a été photographié sur un vélo BMX, tandis que l’actrice de “High Fidelity” se tenait sur le vélo, lui serrant le dos.

En janvier, des rumeurs ont fait surface en ligne selon lesquelles Zoe Kravitz et Channing Tatum sortaient ensemble – quelques jours seulement après que l’actrice de “Big Little Lies” a demandé le divorce de son mari, Karl Glusman (en fait, ils ont dit qu’elle avait quitté son mari pour Potato). . Cependant, une source a déclaré à E! News que Kravitz était “toujours célibataire”.

Tatum sortait avec Jessie J et en octobre 2020, ils ont confirmé qu’ils avaient rompu. Kravitz et Tatum se sont rencontrés sur le tournage de “Pussy Island” dont le projet est le premier film de la fille de Lenny Kravitz et des stars de Potato.

Tatum a été marié pendant 10 ans à Jenna Dewan et ils ont une fille, Everly. Ils ont finalisé leur divorce en novembre 2019.

Alors, Channing Tatum et Zoe Kravitz traversant NYC à vélo, en couple ? Qui sait? Ils pourraient être juste amis…

