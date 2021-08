Channing Tatum et Zoë Kravitz rejoignent ces autres couples de stars surprenants

Qui aurait pensé que Channing tatum et Zoé Kravitz finiraient ensemble ?

À en juger par les réactions sur Twitter, la plupart des gens n’avaient pas prévu le jour où l’actrice de Big Little Lies serait un jour aperçue à l’arrière du vélo de l’acteur de Magic Mike. Mais c’est ce qui s’est passé lorsque le couple a passé du temps ensemble à New York le 18 août.

Après que les photos se soient propagées comme une traînée de poudre, certains ont remarqué que le jumelage avait du sens, car ils sont tous les deux célibataires et sexy. D’autres, cependant, ont été surpris d’apprendre qu’ils sortaient ensemble. ils comédien Carly aquilino Mettez-le mieux sur TikTok: “Je n’ai jamais su que j’avais besoin de ça … Cela signifie plus pour moi que tout ce qui se passe dans ma vie.”

Mais il semble que même Channing et Zoë ne savaient pas que leur amitié se transformerait en quelque chose de plus. Une source a déjà dit à E! News : “Ils passent beaucoup de temps ensemble et s’amusent. Ce sont plus que des amis proches ou des co-stars. Leur relation est devenue plus que jamais.”