Channing Tatum et Zoë Kravitz se tiennent la main et ont l’air confortables à New York

Quel spectacle touchant !

Après des mois de rumeurs d’amour et quelques sorties ludiques en commun, Channing tatum et Zoé Kravitz ont été aperçus montrant un petit PDA alors qu’ils déjeunaient le samedi 23 octobre. La star de Magic Mike, qui joue dans le premier film de réalisateur de l’actrice de Big Little Lies, Pussy Island, a été photographiée marchant tout en se tenant la main à New York. Tatum, 41 ans, a également été vu en train de mettre son bras autour de Kravitz, 32 ans.

Les deux n’ont pas commenté l’état de leur relation. Ils ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en janvier. Cependant, ils ont vraiment alimenté de telles spéculations en août lorsqu’ils ont été photographiés en train de se rapprocher lors d’une petite balade à vélo et, à une autre occasion, en train de rire autour de boissons glacées à New York.

À l’époque, une source avait dit à E! News : « Il y a plus qu’une simple amitié avec Channing et Zoë. Ils passent beaucoup de temps ensemble et s’amusent. »