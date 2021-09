Channing Tatum flirte avec le père de Zoë Kravitz

in

Et qui ne voudrait pas d’un beau-père cool comme Lenny. Le rockeur a répondu en plaisantant à Channing à propos de son film : « Mec, j’essaie juste d’entrer dans le prochain Magic Mike. Des connexions ? ».

L’échange de commentaires a reçu plus de 2,7 000 likes de la part des fans, mais jusqu’à présent aucune nouvelle de Zoë, la L’actrice de Big Little Lies n’a pas commenté l’amitié de son petit ami et de son père. Mais nous sommes ravis de cette amitié.

Zoë Kravitz dans Saint Laurent (John Shearer / WireImage)

Zoë a récemment suivi l’héritage de son père en tant qu’ambassadrice de Saint Laurent. Elle a également joué dans les campagnes d’Anthony Vaccarello, directeur créatif de la maison.

– (Photo : Paola Kudacki pour ELLE UK.)