Channing Tatum met ses mouvements de danse ‘Magic Mike’ en plein écran dans une nouvelle vidéo

Channing Tatum est à l’aube d’une résurgence de carrière, et la star de Magic Mike a rappelé à ses abonnés Instagram les mouvements qui ont fait de lui un nom connu en premier lieu. L’acteur a partagé une vidéo de lui-même en train de danser sur ses histoires Instagram, expliquant qu’il s’y remettait après avoir pris du temps.

« Alors c’est parti, premier week-end d’exploration et de remise en selle », a légendé Tatum le premier clip. « Je n’ai pas dansé depuis des années. Et la danse a tellement évolué depuis. J’ai décidé de documenter l’exploration pour que je puisse la voir. [sic] tu peux danser ou tu ne peux pas. »

« Je suis ici pour vous dire que ce n’est pas vrai si vous le souhaitez, vous pouvez bouger et entendre la musique. Ce sera un voyage lent mais bienvenu », a poursuivi Tatum. « Les enfants entendent et ressentent si bien la musique aujourd’hui. J’ai travaillé sur différentes choses ces derniers temps. Alors allons-y. Première session. » Alors que Tatum est un peu rouillé, la star de Step Up est bien décidée à se remettre en selle. « Travail au sol bâclé mais fatigué ahah », a-t-il conclu. « Je regretterai probablement demain matin. F — saké. Mais la vie est toujours une exploration. Allons-y. »

Tatum, qui a récemment été lié de manière romantique à Zoe Kravitz, a été franc sur Instagram au sujet de son voyage physique ardu après avoir pris un congé. « Cela a été un long chemin de retour. Les blessures, la vie et juste la folie en général », a-t-il partagé en septembre aux côtés d’un impressionnant selfie miroir. « Ha papa est enfin de retour boooi !! Ça va être amusant de courir les 10 prochaines années. À tous ceux qui ont été là pour moi et m’ont soutenu à travers tout ça. Je t’aime. Je vais te rendre fier. Allons-y. Jetez également un coup d’œil à la bouteille Purell. Gardez-la propre là-bas, les amis. Hahaha ! »

Tatum, qui n’a pas joué dans un film d’action réelle depuis Kingsman: The Golden Circle en 2017, a également taquiné un grand retour d’acteur. Citant son prochain film Dog, Tatum a posté un selfie avec une tête fraîchement rasée après « le travail le plus dur de ma vie ».

« Il n’y a rien et je ne veux rien dire d’aussi bon que de terminer le travail le plus dur de ma vie. Et puis me raser la tête et laisser partir le personnage. C’est un peu un rituel. Une libération de moi-même. Et être libre est toujours ma plus haute intention . Et je suis sur le point d’être tellement libre !!! Hahahaha j’ai tellement d’amour dans mon cœur pour tous ceux qui ont fait ce voyage avec moi. »