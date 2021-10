Channing Tatum se penche sur Dave Chappelle, controverse Netflix

Channing Tatum révèle qu’il soutient toujours Dave Chappelle alors que le comédien fait face à une controverse en raison de son dernier spécial Netflix, The Closer. Quelques jours avant que les gens ne se rassemblent mercredi pour protester contre le service de streaming et son soutien continu à Chappelle et à son contenu réputé transphobe, la star de Magic Mike a partagé un message sur le comédien sur son histoire Instagram avec une vidéo de l’un des moments spéciaux de Chappelle. « Je comprends que Dave est une personne très dangereuse dont il faut parler en ce moment », a commencé Tatum dans son message. « Je comprends et je déteste qu’il ait blessé tant de gens avec des choses qu’il a dites. »

« Tout humain peut blesser quelqu’un (généralement parce qu’il est blessé) mais tout humain peut guérir et guérir les autres de la même manière », a-t-il poursuivi. « Ce petit morceau m’a guéri à l’époque. Je ne peux pas l’oublier », a-t-il poursuivi. a ajouté, avant de souligner « Cela n’excuse rien de blessant pour être clair. »

La vidéo montrait un extrait du discours d’acceptation de Chappelle pour le prix Mark Twain 2019 de l’humour américain. « J’étais un enfant doux. J’étais sensible, je pleurais facilement et j’aurais peur de me battre », a déclaré Chappelle lors de son discours. « Ma mère me disait cette chose… ‘Fils, parfois tu dois être un lion pour pouvoir être l’agneau que tu es vraiment.’ Je parle comme un lion. Je n’ai peur d’aucun d’entre vous. Quand il s’agit de mot à mot, je bavarderai avec les meilleurs d’entre eux, juste pour pouvoir me détendre et être moi.

« Et c’est pourquoi j’aime ma forme d’art, parce que je comprends tous les pratiquants. Que je sois d’accord avec eux ou non, je sais d’où ils viennent », a ajouté Chappelle. « Ils veulent être entendus. Ils ont quelque chose à dire. Il y a quelque chose qu’ils ont remarqué. Ils veulent juste être compris. J’ai adoré ce genre. Il m’a sauvé la vie. »

Malgré de nombreuses plaintes de diverses organisations LGBTQ, Chappelle reste indemne de la controverse. Le PDG de Netflix, Ted Sarandos, n’a pas changé sa position sur le soutien du comédien tout au long de cette épreuve. Variety rapporte que Sarandos a publié une note en réponse aux protestations, réaffirmant sa position selon laquelle les offres spéciales avec des vues comme celle de Chappelle ajoutent à la diversité globale du catalogue du streamer. « Nous travaillons dur pour garantir que les communautés marginalisées ne soient pas définies par une seule histoire », a-t-il écrit dans sa note de service. « Nous avons donc Sex Education, Orange is the New Black, Control Z, Hannah Gadsby et Dave Chappelle tous sur Netflix. La clé de cela est la diversité croissante de l’équipe de contenu elle-même. »